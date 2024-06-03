У Эйфелевой башни установили гробы с надписью «Французские солдаты Украины». Полиция расследует возможный «российский след»

Французская полиция считает, что трое мужчин, которые 1 июня установили около Эйфелевой башни фальшивые гробы с надписью «Французские солдаты Украины», могут быть связаны с подозреваемым в причастности к осквернению Стены Праведников мира у парижского Мемориала холокоста. При этом, по данным французских СМИ, за осквернением мемориала могут стоят российские спецслужбы.

Утром 1 июня пять фальшивых гробов, залитых гипсом, установили около Эйфелевой башни, напоминает Le Monde. Они были завернуты во французские флаги, там также была надпись «Французские солдаты Украины». В тот же день в Париже задержали троих мужчин — водителя грузовика, на котором перевозили гробы, и еще двоих мужчин, которые собирались сесть на автобус до Берлина. По словам водителя, ему заплатили за перевозку людей и гробов, а сам он приехал из Болгарии накануне вечером. Двое других задержанных — украинец и немец — заявили, что получили 400 евро за доставку гробов.

Le Monde пишет, что анализ содержимого телефона одного из задержанных и показания подозреваемых свидетельствуют о том, что они контактировали с подозреваемым в причастности к осквернению Стены Праведников мира. Речь идет о 34-летнем выходце из Болгарии Георгии Ф. По версии следствия, он вместе еще с двумя людьми сделал отпечатки «красных ладоней» на мемориале в ночь с 13 на 14 мая.

Одна из приоритетных версий следствия заключается в том, что произошедшее — операция по дестабилизации, координируемая из-за рубежа. Источник издания France.Info утверждает, что речь идет об операции из России. Кроме того, полиция предполагает, что российские спецслужбы также могут быть причастны к появлению изображений звезд Давида на зданиях в Париже и его пригородах в октябре 2023 года.

Le Monde отмечает, что организаторы операции пока не определены, но есть несколько улик, якобы указывающих на Россию. В частности, в течение нескольких дней после обнаружения отпечатков «красных ладоней», их изображения активно начали публиковать через соцсеть X (бывший Twitter) боты сети Doppelganger («Двойник»), которую ранее обвиняли в распространении «кремлевской пропаганды». Следствие также утверждает, что исполнителей «акций» с «красными ладонями» и звездами Давида сопровождал человек, ответственный за съемку.

В октябре 2023 года в Париже были обнаружены граффити с нанесенными синей краской звездами Давида — символом еврейского народа и государства Израиль. Всего во французской столице и ее пригородах нашли около 250 таких граффити. Изображение звезд Давида появилось на фоне войны Израиля и ХАМАС, а также последовавшего за этим роста антисемитизма в Европе. По данным Le Monde, главным распространителем фотографий со звездами Давида стала пророссийская сеть по дезинформации RRN. Вскоре с обвинением в адрес RRN выступил МИД Франции, назвав произошедшее «новой российской операцией по цифровому вмешательству». Посольство России эти обвинения отвергло. Французские СМИ писали, что предполагаемым спонсором акции мог быть молдавский бизнесмен Анатолий Призенко.

Появление гробов у Эйфелевой башне произошло на фоне многочисленных новостей о том, что французские военные инструкторы отправятся в Украину. 27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Франция направит в Украину своих инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Позже в Минобороны Франции сообщили, что этот вопрос еще обсуждается.

На следующий день президент России Владимир Путин отметил, что контингент иностранных войск, которые будут находиться на границе в зоне проведения , будет «в зоне поражения российских Вооруженных сил». «Я не думаю, что это (иностранные контингенты на территории Украины) хорошее и правильное решение и хороший выход. Это нагнетание и еще один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Пожалуйста. Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. И вот это они должны знать точно», — говорил Путин.