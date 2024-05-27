Главком ВСУ сообщил, что Франция направит инструкторов для подготовки украинских военных

Франция направит в Украину своих инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам онлайн-встречи с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

По словам Сырского, он подписал документы, который позволят первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры и «ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом».

«Верю, что решительность Франции побуждает других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту», — говорится в телеграм-канале Сырского.

Обновление. Минобороны Франции в комментарии агентству Reuters сообщило, что обучение украинских военных на территории Украины — один из обсуждаемых проектов, который появился после конференции европейских государств 26 февраля 2024 года. «Это направление продолжает быть предметом работы с украинцами, в частности, для того, чтобы понять их точные потребности», — добавил в военном ведомстве.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки европейских войск в Украину, отметив, что консенсуса по этому вопросу нет. Позже он пояснил, что «не исключать чего-то — не означает делать это». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после этого заявил, что союзники по альянсу оказывают Украине «беспрецедентную поддержку», но никаких планов по размещению боевых подразделений НАТО в Украине у них нет. В начале мая Макрон заявил: «Если бы русские прорвали линию фронта, если бы поступила просьба Украины — чего сегодня нет, — мы бы на законных основаниях должны были задать себе этот вопрос [об отправке войск]».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в случае отправки войск стран НАТО в Украину конфликт между РФ и альянсом станет неизбежным.

Немецкая газета Welt am Sonntag писала, что в согласованных послами 27 стран Евросоюза гарантиях безопасности для Украины исключается прямое участие военных стран ЕС в боевых действиях против России.

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