Die Welt: послы стран Евросоюза согласовали гарантии безопасности для Украины. Они исключают участие европейских солдат в войне

Послы 27 стран Евросоюза согласовали гарантии безопасности для Украины, пишет немецкая газета Welt am Sonntag, ознакомившаяся с документом.

Документ исключает прямое участие военных стран Евросоюза в боевых действиях против России. Также он предполагает, что в случае агрессии Евросоюз должен в течение суток провести с Киевом консультации о потребностях Украины, осуществляющей свое право на самооборону в рамках статьи 51 устава ООН.

Кроме того, в документе прописано, что страны Евросоюза обязуются обеспечить долгосрочную безопасность Украины посредством военной, гражданской, гуманитарной, финансовой, торговой и экономической помощи. В частности, сюда входит размещение украинских беженцев и помощь в восстановлении Украины после войны.

Соглашение планируется подписать не позднее начала июля. Предполагается, что обязательства европейских стран по обеспечению безопасности Украины будут действовать до тех пор, пока страна не присоединится к Евросоюзу и НАТО.

Вместе с этим страны Евросоюза, как отмечает Die Welt, подписывают отдельные двусторонние соглашения о безопасности с Украиной. Такие соглашения уже подписали Германия, Дания, Франция, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия. Однако по информации издания, еще ряд стран, в числе которых Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария, Кипр, Ирландия, Австрия и Мальта, отказываются от подписания соглашений с Киевом. Не хотят их подписывать также не входящие в Евросоюз Швейцария и Турция.

В конце февраля 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки европейских войск в Украину, оговорившись, впрочем, позже, что «не исключать чего-то — не значит делать что-то». После его заявления лидеры других стран, включая США, отвергли эту идею. В НАТО также заявили, что отправка войск альянса в Украину не планируется.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в случае отправки иностранных военных в Украину прямой конфликт между Россией и НАТО станет неизбежным и называл это «новым витком эскалации напряженности», который «требует особого внимания и особых мер».

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