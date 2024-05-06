Макрон снова рассуждает об отправке западных войск в Украину. В конгрессе говорят, при каких условиях США вступят в войну Россия в ответ объявляет об учениях с тактическим ядерным оружием

Ronny Hartmann / AFP / Scanpix / LETA

6 мая Минобороны России объявило, что по поручению Владимира Путина начало подготовку к учениям в целях «повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач». Учения станут ответом на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России. Как пояснили в Кремле, речь идет о словах президента Эммануэля Макрона про возможную отправку войск стран НАТО в Украину, а также о заявлениях в Конгрессе США и со стороны «британских представителей» на эту же тему. При этом Макрон еще в конце февраля говорил, что гипотетически европейские государства могут отправить войска в Украину (о реакции на эти слова можно прочитать здесь). Вот как развивалась «дискуссия» — в цитатах ее участников.

26 февраля

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Эммануэль Макрон

президент Франции

Мы это обсудили. Пока консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну.

26 февраля

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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента РФ

В этом случае [отправки войск] надо говорить не о вероятности, а о неизбежности [конфликта]. Вот так и оцениваем.

27 февраля

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Йенс Столтенберг

генеральный секретарь НАТО

Союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Мы делаем это с 2014 года и активизировали после полномасштабного вторжения. Но [у нас] нет никаких планов по размещению боевых подразделений НАТО в Украине.

8 марта

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Эммануэль Макрон

президент Франции

Не исключать чего-то — не означает делать это. Вы сейчас стоите передо мной, а не обедаете за своим столом. Но вы не исключаете, что в определенный момент сядете обедать за свой стол, потому что вам нужно питаться.

2 мая

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Эммануэль Макрон

президент Франции

Если бы русские прорвали линию фронта, если бы поступила просьба Украины — чего сегодня нет, — мы бы на законных основаниях должны были задать себе этот вопрос [об отправке войск]. Поэтому я думаю, что исключать это априори — значит не извлекать уроков из последних двух лет.

3 мая

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Дэвид Кэмерон

министр иностранных дел Великобритании

Украина имеет такое право [использовать британское оружие для ударов по территории России]. Россия бьет по территории Украины, и вполне понятно, что Украина чувствует необходимость обеспечить свою защиту.

5 мая

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Хаким Джеффрис

лидер демократического меньшинства в Палате представителей конгресса США

Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими. <…> Должны ли мы верить с учетом такой последовательной агрессии, что если мы позволим Владимиру Путину добиться успеха в Украине, он остановится только на Украине? Конечно, нет.

5 мая

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Денис Шмыгаль

премьер-министр Украины

Если придет время, мы будем безгранично благодарны и будем рады [отправке войск стран НАТО в Украину].

6 мая

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Минобороны России

По поручению верховного главнокомандующего ВС РФ <…> Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота. В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники <…> в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации.

6 мая

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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента РФ

Если вы меня спрашиваете, о каких заявлениях западных представителей идет речь, очевидно, что речь идет о заявлении господина Макрона, о заявлениях британских представителей. К ним добавился представитель Сената США, если я не ошибаюсь. Они говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный, он требует особого внимания и особых мер.

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