Sameer Al-Doumy / AFP / Scanpix / LETA

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля после конференции в Париже, на которой лидеры двадцати стран ЕС обсуждали помощь Киеву, заявил журналистам, что европейские государства могут отправить войска в Украину. Макрон сразу же оговорился, что этот вариант рассматривается только гипотетически — однако все равно это вызвало чрезвычайно эмоциональную реакцию многих СМИ и российских пропагандистов, которые всерьез начали говорить о возможной войне России и НАТО. Позже в руководстве Франции стали заявлять, что речь идет лишь о возможной отправке военных инструкторов для обучения украинских солдат на месте. Как развивалась эта дискуссия — в цитатах из Парижа, Москвы и Киева.

26 февраля

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Эммануэль Макрон

Мы это обсудили. Пока консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну.

27 февраля

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В этом случае [отправки войск] надо говорить не о вероятности, а о неизбежности [конфликта с НАТО].

Глава МИД Франции Стефан Сежурне

Мы должны предусмотреть новые действия для поддержки Украины, которые бы отвечали конкретным запросам. Я говорю, в частности, о разминировании, киберугрозах, производстве оружия на месте, на территории Украины. Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на украинской территории без пересечения черты соучастия в конфликте.

Глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню

Речь не о том, чтобы отправлять войска для войны с Россией. На стол выкладывались различные идеи, в частности, по поводу разминирования и обучения [военных], как мы уже делаем это в Польше, только на украинской территории.

29 февраля

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Эммануэль Макрон

Каждое мое слово на эту тему взвешено, продумано и выверено.

1 марта

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Глава МИД Франции Стефан Сежурне

Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем отправлять войска для ведения боевых действий. Рамки были определены: помешать России одержать победу, при этом не воюя с ней. В этих рамках ничего не исключено, как и сказал президент.

4 марта

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Эммануэль Макрон

Отвечая [27 февраля] на один из вопросов, который мне был задан о направлении частей [в Украину], я сказал, что ничто не исключено. Каждое слово важно. Сейчас европейцы должны задаться вопросом соответствия заявленных ими целей и текущей стратегии. <…> Мы открываем дискуссию и раздумываем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, в первую очередь, на украинской территории.

5 марта

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Глава МИД Франции Стефан Сежурне

Мы должны победить Россию, не воюя с Россией. Мы не переходили границу соучастия в конфликте, и мы ее не перейдем. <…> [Но] послание Франции России предельно ясно: Париж продолжит оказывать поддержку Киеву.

8 марта

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Эммануэль Макрон

Не исключать чего-то — не означает делать это.

11 марта

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

У НАТО нет планов по отправке войск на Украину, ни альянс, ни его союзники не являются стороной конфликта.

16 марта

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Эммануэль Макрон

Возможно, в определенный момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придется провести операции на месте, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам. Сила Франции заключается в том, что мы можем это сделать.

19 марта

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Глава СВР Сергей Нарышкин

Нынешнему руководству страны [Франции] нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. По поступившим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек.

20 марта

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Когда Макрон говорил о направлении войск на Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно в Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас. И все.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Господин президент Франции Макрон весьма последователен в последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления такого контингента. И вряд ли там речь идет о какой-то двусмысленности в переводе. То, что это неоднозначно воспринимается в разных европейских столицах, это очевидно.

21 марта

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Премьер Украины Денис Шмыгаль

Мы не просили войска. У нас есть собственные вооруженные силы и силы обороны, и у нас достаточно войск. <…> Мы предлагаем нашим европейским партнерам направить инструкторов на территорию Украины, чтобы ускорить этот процесс [обучения], поскольку это облегчило бы логистику и коммуникацию. Ни одна европейская страна не согласна отправлять солдат на поле боя, потому что это означало бы, что они вступят в войну, и нам всем абсолютно ясно, что это невозможно в данный момент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В любом случае, мы уже неоднократно говорили, что направление иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными, вплоть до непоправимых, последствиями.

Подкаст «Что случилось» — о предложении Макрона

Все эпизоды Макрон сказал, что европейские солдаты в теории могут отправиться в Украину. А Кремль ответил: это приведет к прямому конфликту с НАТО. Ну бред же! Или нет? 00:00 38:27