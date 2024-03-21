«Не исключать чего-то — не означает делать это» Макрон сказал, что в Украину могут отправить войска стран Запада. Или не сказал? Или не могут? Цепочка непонятных заявлений
Президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля после конференции в Париже, на которой лидеры двадцати стран ЕС обсуждали помощь Киеву, заявил журналистам, что европейские государства могут отправить войска в Украину. Макрон сразу же оговорился, что этот вариант рассматривается только гипотетически — однако все равно это вызвало чрезвычайно эмоциональную реакцию многих СМИ и российских пропагандистов, которые всерьез начали говорить о возможной войне России и НАТО. Позже в руководстве Франции стали заявлять, что речь идет лишь о возможной отправке военных инструкторов для обучения украинских солдат на месте. Как развивалась эта дискуссия — в цитатах из Парижа, Москвы и Киева.
↓
Мы это обсудили. Пока консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну.
↓
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В этом случае [отправки войск] надо говорить не о вероятности, а о неизбежности [конфликта с НАТО].
Глава МИД Франции Стефан Сежурне
Мы должны предусмотреть новые действия для поддержки Украины, которые бы отвечали конкретным запросам. Я говорю, в частности, о разминировании, киберугрозах, производстве оружия на месте, на территории Украины. Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на украинской территории без пересечения черты соучастия в конфликте.
Глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню
Речь не о том, чтобы отправлять войска для войны с Россией. На стол выкладывались различные идеи, в частности, по поводу разминирования и обучения [военных], как мы уже делаем это в Польше, только на украинской территории.
↓
Каждое мое слово на эту тему взвешено, продумано и выверено.
↓
Глава МИД Франции Стефан Сежурне
Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем отправлять войска для ведения боевых действий. Рамки были определены: помешать России одержать победу, при этом не воюя с ней. В этих рамках ничего не исключено, как и сказал президент.
↓
Отвечая [27 февраля] на один из вопросов, который мне был задан о направлении частей [в Украину], я сказал, что ничто не исключено. Каждое слово важно. Сейчас европейцы должны задаться вопросом соответствия заявленных ими целей и текущей стратегии. <…> Мы открываем дискуссию и раздумываем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, в первую очередь, на украинской территории.
↓
Глава МИД Франции Стефан Сежурне
Мы должны победить Россию, не воюя с Россией. Мы не переходили границу соучастия в конфликте, и мы ее не перейдем. <…> [Но] послание Франции России предельно ясно: Париж продолжит оказывать поддержку Киеву.
↓
Не исключать чего-то — не означает делать это.
↓
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
У НАТО нет планов по отправке войск на Украину, ни альянс, ни его союзники не являются стороной конфликта.
↓
Возможно, в определенный момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придется провести операции на месте, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам. Сила Франции заключается в том, что мы можем это сделать.
↓
Глава СВР Сергей Нарышкин
Нынешнему руководству страны [Франции] нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. По поступившим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек.
↓
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Когда Макрон говорил о направлении войск на Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно в Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас. И все.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Господин президент Франции Макрон весьма последователен в последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления такого контингента. И вряд ли там речь идет о какой-то двусмысленности в переводе. То, что это неоднозначно воспринимается в разных европейских столицах, это очевидно.
↓
Премьер Украины Денис Шмыгаль
Мы не просили войска. У нас есть собственные вооруженные силы и силы обороны, и у нас достаточно войск. <…> Мы предлагаем нашим европейским партнерам направить инструкторов на территорию Украины, чтобы ускорить этот процесс [обучения], поскольку это облегчило бы логистику и коммуникацию. Ни одна европейская страна не согласна отправлять солдат на поле боя, потому что это означало бы, что они вступят в войну, и нам всем абсолютно ясно, что это невозможно в данный момент.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В любом случае, мы уже неоднократно говорили, что направление иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными, вплоть до непоправимых, последствиями.