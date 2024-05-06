Лидер демократов в Палате представителей заявил, что Соединенные Штаты будут вынуждены вмешаться в войну в случае поражения Украины

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что Соединенные Штаты обязаны продолжать поддерживать Украину, в том числе потому, что в случае ее поражения им придется непосредственно вмешиваться в конфликт.

«Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими», — сказал Джеффрис в интервью программе «60 Minutes» на телеканале CBS.

По мнению Джеффриса, президент РФ Владимир Путин стремиться восстановить СССР. Вслед за Украиной, считает он, Россия будет угрожать другим странам, образовавшимся после распада Советского Союза, которые сейчас входят в НАТО.

«Должны ли мы верить с учетом такой последовательной агрессии, что если мы позволим Владимиру Путину добиться успеха в Украине, он остановится только на Украине? Конечно, нет», — сказал Джеффрис.

Плата представителей и сенат конгресса США более полугода не могли утвердить законопроект, включавший в себя военную помощь Украине, из-за разногласий между поддерживающими его демократами и республиканцами, настаивавшими на ряде поправок. В итоге единый законопроект был разделен на несколько частей и в апреле его все-таки приняли.

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