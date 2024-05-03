Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина может использовать британское оружие для ударов по территории России

Министр иностранных дел Великобритании, бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что Украина может применять британское оружие для ударов по российской территории.

«Украина имеет такое право. Россия бьет по территории Украины, и вполне понятно, что Украина чувствует необходимость обеспечить свою защиту», — сказал Кэмерон корреспонденту Reuters во время визита в Киев.

Говоря о британской военной помощи Украине, глава МИД отметил: «Мы будем давать три миллиарда фунтов каждый год столько, сколько будет необходимо. Мы просто уже выгребли все, что могли, в смысле техники и оружия».

Агентство Reuters опубликовало новость о том, что Кэмерон допускает применение британского оружия для атак на цели на территории России в ночь на 3 мая, однако затем аннулировало ее «для уточнения деталей». Позднее новость о заявлениях Кэмерона по поводу военной помощи Украине вновь появилась на лентах и на сайте агентства.

Великобритания — один из ключевых союзников Украины, предоставляющих Киеву военную помощь. Во время визита в Украину Кэмрон встретился с президентом Владимиром Зеленским и другими представителям руководства страны. Глава британского МИД анонсировал поставки новых партий оружия и боеприпасов, включая высокоточные авиабомбы, а также зенитные ракеты и снаряжение для 100 мобильных групп.

Украинские военные неоднократно заявляли, что из-за задержек в поставке помощи, обещанной западными союзниками, столкнулись с нехваткой боеприпасов и вооружений на линии фронта.

Читайте также

«Решит ли эта помощь все наши проблемы? Нет» США собираются выделить Украине 61 миллиард долларов. Это поможет остановить российскую армию? Отвечает советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк

Читайте также

«Решит ли эта помощь все наши проблемы? Нет» США собираются выделить Украине 61 миллиард долларов. Это поможет остановить российскую армию? Отвечает советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк