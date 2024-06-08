Эльвира Набиуллина с главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, 10 апреля 2024 года Сергей Карпухин / ТАСС / Profmedia

Bloomberg и The Economist с разницей в неделю опубликовали большие статьи о главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной. Собеседники обоих изданий отмечают, что в российской политической системе Набиуллина — одна из немногих, кто может говорить с Владимиром Путиным откровенно и открыто, высказывая «то, что ему не нравится». Bloomberg называет главу Центробанка «константой», остающейся рядом с президентом на протяжении последнего десятилетия, и «аномалией, которую Путин стремится защитить». Однако управление «военной машиной» в условиях растущих расходов делают работу Набиуллиной все более сложной, а будущее российской экономики, которую глава ЦБ вынуждена удерживать, после войны выглядит все более неопределенным.

Путин «ценит советы Набиуллиной и доверяет им», а ее присутствие рассматривает как возможность сбалансировать свою экономическую команду, основные участники которой активно поддерживают военную риторику, рассказывают источники Bloomberg. Среди таких участников издание называет министра финансов Антона Силуанова, который говорит о «бюджете победы», и бывшего помощника Путина по экономическим вопросам Максима Орешкина, называющего войну «глобальным конфликтом с Западом из-за Украины».

По мнению бывшего первого зампреда ЦБ Олега Вьюгина, Путин считает, что Набиуллина прямолинейна, не запятнана коррупцией, а кроме того на протяжении многих кризисных лет показывает результат. «Эльвира имеет исключительное право сказать президенту то, что ему не нравится. Она может открыто говорить о ситуации, и он это принимает», — считает Вьюгин.

Еще один коллега Набиуллиной, высокопоставленный чиновник, чьего имени Bloomberg не называет, описывает главу Центробанка как «принципиальную идеалистку, которая продолжает играть по правилам, даже когда старые правила больше не действуют».

Вспоминая карьерный путь Набиуллиной, Bloomberg отмечает, что она попала в поле зрения Путина в 2006 году, когда отвечала за подготовку повестки встречи «Большой восьмерки» в Москве. В 2008 году Набиуллина стала министром экономического развития, а в 2013-м возглавила Центробанк. В марте 2022-го, практически сразу после начала полномасштабной войны в Украине, она была переназначена на свой третий пятилетний срок. Спустя два года, пишет Bloomberg, Набиуллина «высвободила место для нонконформизма» в российской политической системе, основанной на лояльности, и остается «аномалией, которую Путин стремится защитить».

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«Она член команды Путина, которая четко выполняет свою роль, но у нее большая степень свободы, чем у правительства», — считает Вьюгин. При этом, как отмечает бывший первый зампред ЦБ, у Набиуллиной «есть способность быть независимой благодаря своему характеру», и на нее «можно положиться». Однако, как пишет Bloomberg, это не значит, что глава ЦБ неуязвима для критики.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Набиуллина к сотрудникам со словами о «совершенно нестандартной ситуации», которой «никто не хотел», и призвала «оставить любые разногласия», чтобы «помогать коллегам» и работать. По информации Bloomberg, тогда же в разговоре с сотрудниками Набиуллина назвала главной миссией Центробанка предотвращение экономического коллапса, который, по ее словам, способен привести к политическому хаосу — такому как после распада СССР в 1990-х годах. Коллеги главы ЦБ вспоминают ее предостережение о том, что правительство, находящееся в тяжелом финансовом положении, «без колебаний искоренит то, что осталось от свободы в России».

В первые месяцы после начала войны Набиуллина сумела помочь российским банкам смягчить первоначальный шок от введенных санкций и падения нефтегазовых доходов, а ее «макроэкономическая ловкость», как пишет The Economist, дала Путину возможность увеличить военные расходы. Однако к августу 2023 года экономическая устойчивость страны по внешним признакам, как отмечает издание, «пошла на убыль».

После резкого , преодолевшего психологически важную отметку в 100 рублей за доллар, телеведущий Владимир Соловьев в своем эфире резко раскритиковал Центробанк, потребовав «объяснить стране», что происходит. «Что такого случилось, что такой курс? Даже не объясняет [Центробанк], какого хрена курс так скачет, что над нами вся заграница сейчас смеется», — возмущался Соловьев, переходя на крик.

Спустя четыре дня экономический советник Путина Максим Орешкин в своей статье, вышедшей в агентстве ТАСС, прямо обвинил ЦБ в падении рубля и слишком мягкой денежно-кредитной политике, выразив мнение, что банку следовало поднять ставку. «Кажется маловероятным, что два столь громких политических деятеля напали на Набиуллину без хотя бы молчаливой поддержки Кремля», — отмечает The Economist.

Позднее Путин, несмотря на возражения ЦБ, одобрил указ, обязывающий экспортеров продавать валютную выручку на внутреннем рынке за рубли (в апреле 2024 года его продлили еще на год). По словам источников Bloomberg, Набиуллина была единственной, кто не подписал проект указа.

Однако требования «военной машины» и постоянно меняющееся воздействие санкций делают работу Набиуллиной все более сложной, пишет The Economist, отмечая, что главе ЦБ приходится укреплять такую экономическую и политическую конфигурацию, которая уводит Россию дальше от ее ранних мечтаний о регулируемом свободном рынке.

Бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин, возглавлявший его до 1998 года, отмечает, что с ежегодным увеличением военных расходов ЦБ будет все сложнее контролировать ситуацию. Однако политика банка, как пишет The Economist, имеет решающее значение для отсрочки краха, с которым может столкнуться военная экономика России. Константин Сонин предполагает, что начало демилитаризации повлечет серьезный кризис: «Всех, кто работает на военном производстве, придется уволить; это будет советский эффект, часть два».

Бывший советник по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл при этом считает, что Набиуллина может стать «мостом между Россией и мировой экономикой», когда Запад снова начнет налаживать отношения с Россией — а это, по мнению Хилл, «произойдет рано или поздно, когда война закончится». Набиуллина может оказаться человеком, с которым, по мнению Запада, «можно иметь дело», считает Хилл.

По словам источников Bloomberg, до конца своего срока, истекающего в 2027 году, Набиуллина, скорее всего, «будет в безопасности» на своей должности — особенно учитывая нелюбовь Путина к публичным кадровым чисткам под давлением общественного мнения. Сама Набиуллина, как пишет The Economist со ссылкой на «слухи в российских деловых кругах», регулярно пытается подать в отставку, но ее просьбы не удовлетворяют. Источники издания предполагают, что ей было бы опасно уйти с должности прежде, чем на это согласится Путин. «Она не может сказать ему, что это неправильно, это разрушает то, что она делала 30 лет. Она не использует остроту своего ума, она просто делает то, что говорит Путин», — считает экономист Константин Сонин.

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