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Война Восемьсот тридцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 июня читайте здесь.

Главные новости:

  • В Ростовской области после атаки украинского беспилотника загорелся Новошахтинский нефтезавод.
  • В Белгородской области украинские дроны атаковали нефтебазу.
  • Politico: власти Украины недовольны темпами подготовки летчиков для F-16, которые обещали передать союзники.

В Минэнерго Украины обвинили Financial Times в публикации статьи с «признаками дезинформации в интересах России»

В материале британской газеты Financial Times под заголовком «Россия уничтожила более половины электрогенерации Украины», вышедшем 5 июня, рассказывается о последствиях российских атак на украинскую энергосистему. 

В Минэнерго Украины заявили, что статья «имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага».

Ведомство отмечает, что в статье используются ссылки на анонимные источники в украинском правительстве, и это подвергает сомнению достоверность информации. Кроме того, утверждают в Минэнерго, в статье приведена ложная информация о том, что 31 мая было принято решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения в два раза. «Это откровенная ложь и манипуляция. Ведь размер тарифа увеличился на 63%, и есть большая разница между 60 и 100%», — заявили в Минэнерго.

В статье, по мнению ведомства, смешаны правдивые и фальшивые данные, а нацелена она на «создание социального напряжения, запугивание украинцев и формирование недоверия к действиям власти в сложный период».

Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников над Белгородской областью.

В каком районе была совершена атака — не уточняется. О пострадавших и разрушениях в сообщении Минобороны не говорится.

Киев

Вечерний Киев без света, 4 июня 2024 года
Danylo Antoniuk / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Scanpix / LETA

Российские войска в последние месяцы регулярно наносят удары по энергосистеме Украины. Во многих регионах введены графики временного отключения электричества и установлены лимиты на потребление. Отключения света в Киеве и некоторых городах достигающие почти семи часов подряд.

В украинской разведке заявили об уничтожении российского буксира около Крыма

Спецназ Главного управления разведки Минобороны Украины нанес «успешный удар» по российскому буксиру проекта 498 типа «Сатурн» у берегов Крыма, заявили в ГУР. В разведке утверждают, что судно уничтожено.

В Минобороны России атаку на буксир не комментировали.

В Херсоне после российского обстрела загорелся неработающий строительный гипермаркет «Эпицентр» и три жилых дома

В ночь на 6 июня российские войска нанесли серию ударов по Херсону, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

По разным адресам возникло пять пожаров. Загорелись три жилых дома, неработающий строительный гипермаркет «Эпицентр», хозяйственные постройки и восемь легковых автомобилей.

О пострадавших не сообщается.

В Никополе беспилотник атаковал рейсовый автобус, пострадали четыре человека

В Никопольском районе беспилотник попал в рейсовый автобус, сообщил глава администрации Евгений Евтушенко.

Ранения получили четверо жителей Покрова, Покровской сельской общины и Никополя — трое мужчин 73, 65 и 52 лет и одна женщина 38 лет.

Кроме того, вечером Никополь и населенные пункты Марганецкой и Красногригорьевской общин были атакованы с использованием ствольной артиллерии и дронов-камикадзе. В результате атак поврежден многоэтажный и три частных дома, хозяйственная постройка, объект инфраструктуры, автобус, гараж, а также линии газо- и электросети, сообщил Евтушенко.

Politico: власти Украины недовольны темпами подготовки летчиков для F-16, которые обещали передать союзники

Украинские власти недовольны тем, как идет подготовка летчиков для истребителей F-16, которые они в ближайшее время рассчитывают получить от западных союзников, пишет Politico.

Украинская сторона, по данным источников издания, неоднократно говорила администрации президента Джо Байдена, что готова немедленно отправить в США 30 летчиков для обучения на F-16. Однако, утверждают собеседники Politico, США готовы обучить на своей базе в Аризоне до конца сентября лишь 12 украинских летчиков. Центры подготовки в Румынии и Дании, по данным издания, также не могут принять столько украинских летчиков, сколько хотелось бы Киеву.

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Российские войска атаковали территорию Украины двумя ракетами и 18 беспилотниками, 17 из них были сбиты

В ночь на 6 июня российские войска атаковали территорию Украины 18 ударными беспилотниками «Шахед 131-136». 17 из них были сбиты в результате противовоздушного боя — в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Кроме того, российские войска нанесли удар по Днепропетровской области двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», запущенными из района Таганрога. О последствиях атак не сообщается. 

Владимир Путин в первый день работы Петербургского экономического форума встретился с главами информагентств «дружественных» и «недружественных» стран (как подчеркивали в Кремле). Российский президент три часа отвечал на вопросы — об ударах западным оружием по целям в глубине России, ядерной угрозе и возможном окончании войны.

путин отвечает на вопросы журналистов

Украина никого не интересует. Мы не размахиваем ядерной дубинкой. Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО, сбрендили совсем, что ли? Путин три часа отвечал на вопросы иностранных журналистов. Вот что он сказал — коротко

путин отвечает на вопросы журналистов

Украина никого не интересует. Мы не размахиваем ядерной дубинкой. Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО, сбрендили совсем, что ли? Путин три часа отвечал на вопросы иностранных журналистов. Вот что он сказал — коротко

Минобороны России отчиталось о сбитой над Ростовской областью ракете «Нептун»

Силы ПВО в ночь на 6 июня сбили противокорабельную ракету «Нептун» над территорией Ростовской области, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, были перехвачены беспилотники: 13 — над Крымом, шесть — над Белгородской областью, добавили в ведомстве.

О последствиях атак в Минобороны России не сообщали.

В Селидово семь человек получили ранения при атаке авиабомбами

Российские войска сбросили две авиабомбы «УМПБ Д-30СН» на Селидово Покровского района Донецкой области, сообщили в местной администрации.

В результате атаки были ранены шесть человек, заявили в администрации. Позже глава области Вадим Филашкин уточнил, что в Селидово при атаке пострадали семь человек. Кроме того, повреждены 13 многоэтажных жилых домов и легковые автомобили.

В Белгородской области украинские дроны атаковали нефтебазу

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате взрыва загорелся один из резервуаров, пожар потушили. Пострадавших, по словам Гладкова, нет.

Позже Гладков сообщил о еще одной атаке — в селе Грузское Борисовского района, где беспилотники сбросили взрывные устройства на территорию сельхозпредприятия. В результате один грузовой автомобиль загорелся, второй был сильно поврежден, без возгорания. По предварительной информации, пострадавших также нет.

В Ростовской области после атаки украинского беспилотника загорелся Новошахтинский нефтезавод

В ночь на 6 июня беспилотники атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов, начался пожар, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Огонь начали тушить, но в это время завод атаковали снова и работы были приостановлены. Спустя два часа, по словам Голубева, пожар был потушен.

Пострадавших в результате атаки, по предварительным данным, нет.

Здравствуйте. Сегодня 834-й день полномасштабного вторжения войск России в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.