Война Восемьсот тридцать четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 июня читайте здесь.
Главные новости:
- В Ростовской области после атаки украинского беспилотника загорелся Новошахтинский нефтезавод.
- В Белгородской области украинские дроны атаковали нефтебазу.
- Politico: власти Украины недовольны темпами подготовки летчиков для F-16, которые обещали передать союзники.
В Минэнерго Украины обвинили Financial Times в публикации статьи с «признаками дезинформации в интересах России»
В материале британской газеты Financial Times под заголовком «Россия уничтожила более половины электрогенерации Украины», вышедшем 5 июня, рассказывается о последствиях российских атак на украинскую энергосистему.
В Минэнерго Украины заявили, что статья «имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага».
Ведомство отмечает, что в статье используются ссылки на анонимные источники в украинском правительстве, и это подвергает сомнению достоверность информации. Кроме того, утверждают в Минэнерго, в статье приведена ложная информация о том, что 31 мая было принято решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения в два раза. «Это откровенная ложь и манипуляция. Ведь размер тарифа увеличился на 63%, и есть большая разница между 60 и 100%», — заявили в Минэнерго.
В статье, по мнению ведомства, смешаны правдивые и фальшивые данные, а нацелена она на «создание социального напряжения, запугивание украинцев и формирование недоверия к действиям власти в сложный период».
Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников над Белгородской областью.
В каком районе была совершена атака — не уточняется. О пострадавших и разрушениях в сообщении Минобороны не говорится.
Киев
Российские войска в последние месяцы регулярно наносят удары по энергосистеме Украины. Во многих регионах введены графики временного отключения электричества и установлены лимиты на потребление. Отключения света в Киеве и некоторых городах достигающие почти семи часов подряд.
В украинской разведке заявили об уничтожении российского буксира около Крыма
Спецназ Главного управления разведки Минобороны Украины нанес «успешный удар» по российскому буксиру проекта 498 типа «Сатурн» у берегов Крыма, заявили в ГУР. В разведке утверждают, что судно уничтожено.
В Минобороны России атаку на буксир не комментировали.
В Херсоне после российского обстрела загорелся неработающий строительный гипермаркет «Эпицентр» и три жилых дома
В ночь на 6 июня российские войска нанесли серию ударов по Херсону, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
По разным адресам возникло пять пожаров. Загорелись три жилых дома, неработающий строительный гипермаркет «Эпицентр», хозяйственные постройки и восемь легковых автомобилей.
О пострадавших не сообщается.
В Никополе беспилотник атаковал рейсовый автобус, пострадали четыре человека
В Никопольском районе беспилотник попал в рейсовый автобус, сообщил глава администрации Евгений Евтушенко.
Ранения получили четверо жителей Покрова, Покровской сельской общины и Никополя — трое мужчин 73, 65 и 52 лет и одна женщина 38 лет.
Кроме того, вечером Никополь и населенные пункты Марганецкой и Красногригорьевской общин были атакованы с использованием ствольной артиллерии и дронов-камикадзе. В результате атак поврежден многоэтажный и три частных дома, хозяйственная постройка, объект инфраструктуры, автобус, гараж, а также линии газо- и электросети, сообщил Евтушенко.
Politico: власти Украины недовольны темпами подготовки летчиков для F-16, которые обещали передать союзники
Украинские власти недовольны тем, как идет подготовка летчиков для истребителей F-16, которые они в ближайшее время рассчитывают получить от западных союзников, пишет Politico.
Украинская сторона, по данным источников издания, неоднократно говорила администрации президента Джо Байдена, что готова немедленно отправить в США 30 летчиков для обучения на F-16. Однако, утверждают собеседники Politico, США готовы обучить на своей базе в Аризоне до конца сентября лишь 12 украинских летчиков. Центры подготовки в Румынии и Дании, по данным издания, также не могут принять столько украинских летчиков, сколько хотелось бы Киеву.
Российские войска атаковали территорию Украины двумя ракетами и 18 беспилотниками, 17 из них были сбиты
В ночь на 6 июня российские войска атаковали территорию Украины 18 ударными беспилотниками «Шахед 131-136». 17 из них были сбиты в результате противовоздушного боя — в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Кроме того, российские войска нанесли удар по Днепропетровской области двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», запущенными из района Таганрога. О последствиях атак не сообщается.
Владимир Путин в первый день работы Петербургского экономического форума встретился с главами информагентств «дружественных» и «недружественных» стран (как подчеркивали в Кремле). Российский президент три часа отвечал на вопросы — об ударах западным оружием по целям в глубине России, ядерной угрозе и возможном окончании войны.
Минобороны России отчиталось о сбитой над Ростовской областью ракете «Нептун»
Силы ПВО в ночь на 6 июня сбили противокорабельную ракету «Нептун» над территорией Ростовской области, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, были перехвачены беспилотники: 13 — над Крымом, шесть — над Белгородской областью, добавили в ведомстве.
О последствиях атак в Минобороны России не сообщали.
В Селидово семь человек получили ранения при атаке авиабомбами
Российские войска сбросили две авиабомбы «УМПБ Д-30СН» на Селидово Покровского района Донецкой области, сообщили в местной администрации.
В результате атаки были ранены шесть человек, заявили в администрации. Позже глава области Вадим Филашкин уточнил, что в Селидово при атаке пострадали семь человек. Кроме того, повреждены 13 многоэтажных жилых домов и легковые автомобили.
В Белгородской области украинские дроны атаковали нефтебазу
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате взрыва загорелся один из резервуаров, пожар потушили. Пострадавших, по словам Гладкова, нет.
Позже Гладков сообщил о еще одной атаке — в селе Грузское Борисовского района, где беспилотники сбросили взрывные устройства на территорию сельхозпредприятия. В результате один грузовой автомобиль загорелся, второй был сильно поврежден, без возгорания. По предварительной информации, пострадавших также нет.
В Ростовской области после атаки украинского беспилотника загорелся Новошахтинский нефтезавод
В ночь на 6 июня беспилотники атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов, начался пожар, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Огонь начали тушить, но в это время завод атаковали снова и работы были приостановлены. Спустя два часа, по словам Голубева, пожар был потушен.
Пострадавших в результате атаки, по предварительным данным, нет.
Здравствуйте. Сегодня 834-й день полномасштабного вторжения войск России в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.