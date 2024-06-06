Война Восемьсот тридцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

В Минэнерго Украины обвинили Financial Times в публикации статьи с «признаками дезинформации в интересах России»

В материале британской газеты Financial Times под заголовком «Россия уничтожила более половины электрогенерации Украины», вышедшем 5 июня, рассказывается о последствиях российских атак на украинскую энергосистему.

В Минэнерго Украины заявили, что статья «имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага».

Ведомство отмечает, что в статье используются ссылки на анонимные источники в украинском правительстве, и это подвергает сомнению достоверность информации. Кроме того, утверждают в Минэнерго, в статье приведена ложная информация о том, что 31 мая было принято решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения в два раза. «Это откровенная ложь и манипуляция. Ведь размер тарифа увеличился на 63%, и есть большая разница между 60 и 100%», — заявили в Минэнерго.

В статье, по мнению ведомства, смешаны правдивые и фальшивые данные, а нацелена она на «создание социального напряжения, запугивание украинцев и формирование недоверия к действиям власти в сложный период».