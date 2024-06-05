Associated Press: Украина уже использовала американское оружие после разрешения Байдена бить по целям в России на харьковском направлении

Украинские военные уже использовали американское оружие для ударов по целям на территории России в соответствии с разрешением президента США Джо Байдена, пишет Associated Press со ссылкой на чиновника и сенатора.

Сенатор от Республиканской партии и член комитета по вооруженным силам Майк Раундс, подтвердил факт нанесения ударов американским оружие, но не уточнил, как и откуда он получил эту информацию.

По данным Института изучения войны, украинские войска 1 или 2 июня использовали установку HIMARS для нанесения удара по российской батарее ПВО С-300/400 в Белгородской области — примерно в 60 километрах от нынешней линии фронта и более чем в 80 километрах от Харькова.

В военном руководстве Украины официально удары американским оружием по территории России не комментировали.

Украина на протяжении нескольких недель добивалась от Белого дома разрешения бить американским оружием по целям на территории России. 31 мая стало известно, что президент США Джо Байден дал такое разрешение, позволив использовать американское оружие для ударов на харьковском направлении — чтобы предотвратить атаки российских войск. При этом ВСУ по-прежнему не могут использовать американское дальнобойное оружие для нанесения ударов в целях наступления.

Оружие, поставленное другими западными странами, Украина уже также применяла для ударов по территории России, сообщало агентство AFP 29 мая. По его данным, украинская армия использовала западное оружие при атаке в районе Краснодара на юге России.

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