AFP: Украина уже использовала западное оружие для ударов по России

Вооруженные силы Украины уже несколько раз применяли западное оружие для ударов по территории России, сообщило 28 мая агентство AFP со ссылкой на источники.

По данным агентства, в последний раз украинская армия использовала поставленное оружие при атаке в районе Краснодара на юге России. О каком объекте идет речь, неясно.

Немецкая газета Bild в то же время сообщила, ссылаясь на собственную информацию, что ВСУ по меньшей мере один раз использовали американскую систему Patriot, поступившую из Германии, чтобы «принять меры» против российских самолетов, атакующих Украину. После этого, по данным издания, Берлин и Вашингтон пригрозили прекратить поставки, если подобное повторится.

Как указывает Bild, Украине запрещено использовать западное оружие против атакующих российских самолетов, военные должны ждать, пока выпущенные ракеты окажутся над украинской территорией.

Власти Украины давно добиваются того, чтобы ей разрешили наносить удары по военным объектам в России. В последнее время все больше западных политиков также призывают позволить ВСУ наносить такие удары. С соответствующим предложением 24 мая выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По данным газеты The New York Times, этого же добивается глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Против использования западного оружия для ударов по России традиционно выступают США, опасаясь, что это приведет к прямому конфликту с РФ. При этом Великобритания и Франция разрешили Украине применять поставленные дальнобойные ракеты, чтобы наносить удары по российской территории. Власти РФ неоднократно заявляли, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. Президент России Владимир Путин 28 мая предупредил о «серьезных последствиях», если страны Запада позволят Украине использовать свое оружие для ударов по России.

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