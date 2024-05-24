В США обсуждают, можно или нельзя украинской армии запускать американские ракеты по территории России Госсекретарь Энтони Блинкен считает, что решать должна Украина

Украинский военнослужащий на линии фронта в городе Волчанск Харьковской области, 20 мая 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Белый дом должен разрешить украинским войскам наносить удары по целям на территории России американским оружием, пишет The New York Times.

По данным источников издания, глава Госдепартамента пришел к такому решению после недавнего «отрезвляющего визита в Киев». По инициативе его ведомства в администрации Джо Байдена идут активные дебаты насчет ослабления ограничений, которые препятствуют ВСУ атаковать российские ракетные и артиллерийские пусковые установки, расположенные вблизи украинской границы.

В Киеве уже неоднократно обращали внимание на то, что из-за запрета США украинские войска не могут наносить удары по российским военным целям вдоль границы с Харьковской областью. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это способствует продвижению России на фронте.

Предложение Блинкена еще обсуждается, оно пока официально не представлено Джо Байдену, который, как пишет NYT, обычно проявляет осторожность. В вопросах поставок вооружений Киеву президент США всегда настаивал на соблюдении «красных линий», чтобы «избежать третьей мировой войны», заявляя, что американские ракеты не должны бить по территории России.

Официально Госдепартамент отказывается от комментариев журналистам, но чиновники, участвующие в обсуждении этого вопроса, рассказали, что позиция Блинкена изменилась после того, как российские войска начали наступление в Харьковской области.

Атака на Харьковскую область. Одна из многих

Российские войска за 20 минут выпустили 15 ракет по Харьковской области. Под удар попали типография и вокзал. Есть погибшие и раненые

Атака на Харьковскую область. Одна из многих

Российские войска за 20 минут выпустили 15 ракет по Харьковской области. Под удар попали типография и вокзал. Есть погибшие и раненые

В интервью The New York Times президент Украины заявил, что запрет использовать американское оружие для ударов по военным объектам в России дает Москве «огромное преимущество». ВСУ атакуют инфраструктурные объекты на российской территории — нефтеперерабатывающие заводы и электроподстанции — с помощью дронов собственного производства, которые значительно уступают по мощности и скорости американскому оружию. Однако российские силы все чаще сбивают украинские беспилотники средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.

22 мая на слушаниях в палате представителей конгресса США глава комитета по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал карту России (ее составили аналитики Института изучения войны) с зоной, которую могут поразить американские ракеты ATACMS, переданные Киеву. США официально поставляли Украине ATACMS радиусом действия около 160 километров, но, по данным СМИ, в распоряжении ВСУ также есть ракеты этого типа дальностью до 300 километров, которые уже применялись для ударов по аннексированному Крыму.

National Cable Satellite Corporation

Энтони Блинкен, выступая на слушаниях, повторил официальную позицию, что администрация Байдена не поддерживает такие удары. В то же время он отметил, что в конечном счете Украина сама принимает решения о том, как эффективно распоряжаться поставленным ей оружием.

Такое же мнение высказал спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон. По его словам, следует разрешить Украине вести войну так, как она считает нужным. «У них должна быть возможность отвечать на удары», — заявил Джонсон.

Еще 13 членов конгресса — как демократы, так и республиканцы — в официальном письме на имя главы Пентагона призвали снять запрет на использование американского оружия для ударов по России.

Министр обороны США Ллойд Остин придерживается официальной позиции администрации, но, как отмечает NYT, он допускает, что эта позиция может измениться. На встрече с журналистами Остин предположил, что в случае с атаками российских самолетов, которые наносят удары по Украине с территории России, могут быть сделаны «исключения». «Динамика в воздухе немного изменилась», — сказал он. Но потом министр предпочел не развивать свою мысль, чтобы «не спекулировать».

Об ударах по территории России также высказался Дэвид Кэмерон — министр иностранных дел Великобритании. В интервью Reuters он сказал, что Украина имеет право применять британское оружие для ударов по территории России. Лондон передавал Киеву ракеты Storm Shadow, дальность полета которых составляет как минимум 250 километров.

В Кремле заявления британского министра назвали «эскалацией напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности». «В ответ на провокационные заявления и угрозы западных официальных лиц» Россия начала учения с практической отработкой применения тактического ядерного оружия. Впрочем, пишет NYT, Запад воспринимает нынешние учения РФ как «бахвальство и игру мускулами».

Что это за учения Российские власти пугают Запад учениями с тактическим ядерным оружием. Но ничего нового в таких учениях нет — просто раньше они проводились без информационных атак Почему Кремлю так важно заставить Запад поверить в риск ядерной эскалации?

23 мая российское государственное информагентство РИА Новости по следам слушаний в конгрессе США опубликовало комментарий военного эксперта Игоря Коротченко. Он заявил, что Минобороны РФ нужно создать «санитарную зону вглубь Украины на дальность действия имеющихся у ВСУ систем вооружений, то есть на 300 километров от существующих границ».

Владимир Путин заявлял, что целью наступательной операции РФ в Харьковской области, начатой 10 мая, является создание «санитарной зоны», чтобы оградить приграничные территории от обстрелов ВСУ. Он возложил ответственность за российское наступление на власти Украины и отметил, что «на сегодняшний день» у России нет планов захвата Харькова.

Владимир Зеленский в беседе с The New York Times отверг опасения американской администрации по поводу дальнейшей эскалации конфликта, поскольку эту эскалацию уже начал Путин, когда российская армия пошла в наступление в Харьковской области. По словам президента Украины, единственный путь защититься от нее — позволить ВСУ использовать американское оружие против военных целей на территории России.

Что происходит на фронте

Россия наступает в Харьковской области. Вряд ли это подготовка к штурму Харькова или попытка отбросить ВСУ от Белгорода В чем тогда замысел? Карта боев на 14 мая

Что происходит на фронте

Россия наступает в Харьковской области. Вряд ли это подготовка к штурму Харькова или попытка отбросить ВСУ от Белгорода В чем тогда замысел? Карта боев на 14 мая