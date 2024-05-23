Российские войска за 20 минут выпустили 15 ракет по Харьковской области. Под удар попали типография и вокзал. Есть погибшие и раненые

Российские войска утром 23 мая атаковали Харьковскую область, применив не менее 15 ракет, выпущенных из ракетного комплекса С-300. Об этом «Суспільне» сообщил представитель областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По последним данным, погибли семь человек, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. Ранены 20 человек, заявили в Госслужбе по ЧС Украины.

Войска РФ атаковали Харьков с 10:27 до 10:45 утра по местному времени, рассказал глава города Игорь Терехов. По его словам, один удар пришелся по частному предприятию. Под обстрел попала типография «Виват», там произошел пожар, сообщает «Суспільне». В типографии, расположенной в Основянском районе Харькова, погибли пять человек, рассказал журналистам руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Также российские войска атаковали транспортную инфраструктуру и коммунальное предприятие, заявил Терехов. Всего, по данным прокуратуры, на территории Основянского и Холодногорского районов Харькова зафиксировали девять попаданий.

Украинские паблики опубликовали фотографии с дымом из разных точек города.

В городе Люботин в Харьковском районе ракеты упали в районе железнодорожного вокзала. По данным прокуратуры Харьковской области, пострадали восемь человек. Кроме того, как сообщил Олег Синегубов, под обстрел попал поселок Золочев, там также есть пострадавшие.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал массированный удар по Харьковской области «чрезвычайно жестокой российской атакой», а российских военных — террористами. По словам президента Украины, войска РФ «пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки» вблизи границы двух стран.

«И эта слабость — не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают», — заявил Зеленский.

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