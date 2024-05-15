Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Над Белгородом сбили 25 реактивных снарядов, заявили в Минобороны России. Пострадала одна мирная жительница.

Российские войска сбросили авиабомбу на Харьков. Под удар попал многоэтажный дом, пострадали более 20 человек.

В Волгоградской области из-за «вмешательства посторонних» сошел с рельсов грузовой поезд. По данным Baza, его атаковал беспилотник.

Начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова арестовали по подозрению в получении взятки.

Байден подписал закон о запрете импорта российского урана.

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде выросло до 17 человек.

Последствия обстрела Харькова

Войска РФ активизировали удары по Харькову в конце 2023 года. Уже почти полгода город живет под постоянными обстрелами. «Ты постоянно думаешь — куда? И тут уже и траектория полета начинает просчитываться, еще что-то… Ты не знаешь, куда прилетит и почему», — рассказывал зимой 2024 года «Русской службе Би-би-си» один из жителей Харькова. К началу апреля в городе была разрушена практически вся энергетическая инфраструктура, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В начале мая российские войска начали наступление в Харьковской области (подробнее о нем — в подкасте «Медузы»).

Войска РФ продолжают бить по Харькову. 14 мая в течение суток они нанесли удары шесть раз, в том числе атаковали город дронами и применили новые бомбы , сообщил глава администрации региона Олег Синегубов. В трех районах города были повреждены частные и многоэтажные жилые дома, учебное заведение, автомобили. Пострадали 22 человека.

Сотрудники ГСЧС Украины тушат пожар, начавшийся после обстрела 14 мая 2024 года Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Спасатели обследуют пострадавший из-за российского обстрела многоэтажный дом в Харькове Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA Одна из разрушенных квартир в доме, пострадавшем от российского обстрела Pavlo Pakhomenko / NurPhoto / Getty Images

Жительница Харькова, чей дом был поврежден при обстреле Svet Jacqueline / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Пожарные ликвидируют последствия российских ударов по Харькову Madeleine Kelly / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Сотрудники ГСЧС Украины убирают обломок российской ракеты от ЗРК С-300, выпущенной войсками РФ по Харькову Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Украинские артиллеристы под Часовым Яром

Помимо наступления в Харьковской области, войска РФ не оставляют попыток продвинуться в Донецкой области. Часов Яр — ключевой опорный пункт ВСУ на этом участке фронта. Украинские бойцы, в том числе артиллеристы, продолжают держать оборону.

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Гаубицы Д-30 приняли на вооружение в СССР в 1960 году. С тех пор Д-30 применяли во многих крупных конфликтах, в том числе в Афганистане, Югославии, Ираке, Йемене и Сирии. Такое вооружение используют и украинские военные, противостоящие российскому вторжению Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Стабилизационный пункт ВСУ в Донецкой области

93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр» участвует в боях в Донецской области уже более 10 лет. Ее бойцы, в частности, обороняли Донецкий аэропорт. Его защитников, противостоявших превосходящим силам противника, называли «киборгами». После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину 93-я отдельная механизированная бригада обороняла Сумы, а теперь ее бойцы воюют в Донецкой области. Как и у многих других подразделений ВСУ, задействованных в боях, у 93-й бригады есть стабилизационные пункты, где раненым бойцам оказывают первую помощь — стабилизируют их для отправки в госпитали для дальнейшего лечения.

В конце марта репортаж о работе этого стабилизационного пункта показывал телеканал «Настоящее время». Начальник медицинской службы бригады Анатолий Чуйкин тогда, в частности, рассказывал: «Из-за городских контактных боев пулевых ранений стало больше. Кроме того, работают снайперские группы». Пункт принимает раненых не только из 93-й бригады, но и из других подразделений ВСУ — а также гражданских. «Подлечимся и назад на позиции, бить врага», — говорил один из раненых бойцов.

Wojciech Grzedzinski / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Wojciech Grzedzinski / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Wojciech Grzedzinski / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Wojciech Grzedzinski / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Главные фотографии предыдущего — восемьсот десятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.