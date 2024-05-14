«Стреляют все время. Снаряды летят и днем, и ночью». Жителей Волчанска в Харьковской области эвакуируют под непрекращающимся обстрелом Восемьсот десятый день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Путин провел первое заседание Совбеза РФ в новом составе. Сергей Шойгу принял в нем участие в качестве секретаря.

Истребители F-16 поступят в распоряжение украинских военных в течение месяца, заявила премьер-министр Дании.

Генштаб ВСУ сообщил, что Россия имеет тактический успех на харьковском направлении, идут бои за Волчанск.

СБУ объявила о задержании «агентов ГРУ», подозреваемых в подготовке терактов в Киеве на 9 мая.

При обстреле Белгорода ранения получили семь мирных жителей.

ФСБ заявила о задержании по делу о «госизмене» бывшего сотрудника «Яндекса». Его подозревают в переводе денег для ВСУ.

Издание The Wall Street Journal выяснило, что украинские силы ПВО сбивают лишь 30% ракет. Показатель их эффективности резко снизился.

Кадр дня. Эвакуация из Волчанска

Российские войска продолжают наступление в Харьковской области. Генштаб ВСУ сообщил утром 13 мая, что российские войска «имеют тактический успех» в боях за Волчанск на севере Харьковской области, но к вечеру украинские военные заявили, что потеснили ВС РФ и «проводят зачистку» на северной окраине города. Из-за наступления, по данным на утро 14 мая, в Харьковской области были эвакуированы более 7000 человек, в том числе более 2000 жителей покинули Чугуевский район, где расположен Волчанск.

Украинские журналисты, ставшие свидетелями эвакуации жителей Волчанска, сообщают, что людей вывозят под непрекращающимся обстрелом. «Вероятно, уже за полкилометра от нашего дома идут автоматные бои. Слышно, как выкрикивают какие-то военные команды, стреляют все время. Снаряды летят и днем, и ночью», — рассказал 24 каналу местный житель Константин.

Российские военные, когда им удается прорвать оборону, ведут огонь по жилым домам. «Зачем? Что я кому плохого сделал? Я просто дома был, и по дверям открыли огонь», — рассказал журналистам один из пострадавших жителей по имени Руслан.

К эвакуации жителей из приграничных районов Харьковской области привлечены все доступные ресурсы, в том числе сотрудники полиции, ГСЧС Украины и волонтеры. На фото, сделанном 13 мая, полицейский в Волчанске помогает эвакуироваться 84-летнему Виктору George Ivanchenko / EPA / Scanpix / LETA

Украинский «Град» под Марьинкой

Войска РФ пытаются наступать не только в Харьковской, но и в Донецкой области. Там украинские бойцы продолжают держать позиции под Марьинкой, которую ВС РФ захватили несколько месяцев назад после продолжительных боев. Среди тех, кто воюет на этом участке фронта, украинские артиллеристы, использующие реактивную систему залпового огня «Град» советской разработки. «За 2-3 минуты нужно быть наведенным и готовым: выехали, навелись, уничтожили», — рассказывали «Настоящему времени» украинские военные о работе с РСЗО «Град».

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ddp / Vida Press

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ddp / Vida Press

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ddp / Vida Press

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ddp / Vida Press

Вертолеты российской армии над Донецком

10 лет назад пророссийские сепаратисты провели на части подконтрольных им территорий Донецкой и Луганской областей Украины «референдумы о самоопределении ДНР и ЛНР». Донецк — на тот момент пятый по численности населения город Украины — оказался под контролем ДНР. «Медуза» к 10-летию «референдумов» публиковала интервью с японо-американским историком Хироаки Куромия, в котором он, в частности, попытался ответить на вопрос, был ли у Донбасса шанс на другую судьбу и какое будущее может быть у этого региона после окончания войны.

Противотанковые заграждения «зубы дракона» и российские вертолеты Ми-28 в Донецке в мае 2024 года Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Стихийный мемориал у обрушенного здания в Белгороде

12 мая в Белгороде, который с начала полномасштабного российского вторжения в Украину регулярно подвергается обстрелам, обрушился один из подъездов жилого десятиэтажного дома на улице Щорса. Минобороны России заявило, что дом был поврежден фрагментами сбитой над городом украинской ракеты «Точка-У». Украинские власти произошедшее в Белгороде публично не комментировали, в соцсетях и телеграм-каналах распространились версии, что взрыв мог произойти в подвале дома, либо на здание была сброшена российская авиабомба. Основные поисково-спасательные работы на месте обрушившегося подъезда были завершены к утру 13 мая. Власти Белгородской области первоначально сообщили о 15 погибших, но днем 14 мая стало известно, что под завалами найдены тела еще двух погибших.

Жители частично обрушившегося дома на улице Щорса в Белгороде забирают уцелевшие вещи из своих квартир Павел Колядин / ТАСС / Profimedia

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал , что среди пострадавших при обрушении дома на улице Щорса — женщина с полуторамесячным ребенком Павел Колядин / ТАСС / Profimedia

Главные фотографии предыдущего — восемьсот девятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.