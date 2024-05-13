ФСБ заявила о задержании по делу о «госизмене» бывшего сотрудника «Яндекса». Его подозревают в переводе денег для ВСУ

Федеральная служба безопасности заявила, что в Нижегородской области по делу о госизмене задержан бывший сотрудник «Яндекса». Сообщение, распространенное ЦОС ФСБ, и видео задержания, предоставленное спецслужбой, публикуют российские госагентства, включая ТАСС.

Задержанный, утверждает ФСБ, после начала войны «переводил личные денежные средства на счет зарегистрированного в Украине фонда для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов».

В сообщении ЦОС ФСБ также особо подчеркивается, что бывший сотрудник «Яндекса», «скрываясь от частичной мобилизации, покидал территорию РФ», а также «привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах».

На видео, распространенном ФСБ, задержанный, имя которого не указывается, а лицо закрыто, рассказывает, что 27 февраля 2022 года (т.е. через несколько дней после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину) перевел средства украинскому фонду .

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