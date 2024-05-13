Российские военные идут в наступление в Харьковской области, «не считаясь с потерями». Власти и волонтеры эвакуируют жителей населенных пунктов, к которым приближаются войска РФ Восемьсот девятый день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- В Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного дома. По данным на утро 13 мая, из-под завалов извлекли тела 15 погибших.
- По версии Минобороны РФ, в десятиэтажку в Белгороде попали фрагменты сбитой украинской ракеты «Точка-У». Губернатор утверждал, что дом был поврежден в результате «прямого попадания снаряда».
- Минобороны РФ заявило, что захватило четыре села в Харьковской области. Накануне ведомство сообщало о захвате еще пяти сел.
- На Волгоградском НПЗ произошел пожар после атаки беспилотника.
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
В Белгороде 12 мая практически полностью обрушился один из подъездов жилого десятиэтажного дома на улице Щорса. Минобороны России заявило, что жилой дом был поврежден фрагментами сбитой над городом украинской ракеты «Точка-У».
Украинские солдаты под Часовым Яром
Российские войска пытаются захватить Часов Яр. Контроль над этим небольшим населенным пунктом в Донецкой области даст войскам РФ возможность пойти в самое крупное наступление с лета 2022 года — если, как писала «Медуза» в сводке о ходе боев, на это хватит резервов. Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин говорил, что если войскам РФ удастся захватить всю территорию региона, то они смогут «прорваться в самое сердце Украины». Бойцы ВСУ держат позиции в Часовом Яре, несмотря на попытки войск РФ идти в наступление, а в городе все еще остаются жители.
На юге Украины продолжается эвакуация под угрозой российского наступления
Российские войска 10 мая начали наступление в Харьковской области. 13 мая Генштаб ВСУ в утренней сводке объявил о «тактическом успехе» российских войск в боях за Волчанск — город в Чугуевском районе Харьковской области Украины. Минобороны РФ официально о наступлении не заявляло, но последние несколько дней регулярно сообщает об «освобождении» населенных пунктов в Харьковской области. Власти региона и волонтеры экстренно эвакуируют жителей из-за угрозы приближения российских войск — как в Харьковской, так и в Донецкой областях, где продолжаются ожесточенные бои.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот восьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.