Российские военные идут в наступление в Харьковской области, «не считаясь с потерями». Власти и волонтеры эвакуируют жителей населенных пунктов, к которым приближаются войска РФ Восемьсот девятый день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

В Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного дома. По данным на утро 13 мая, из-под завалов извлекли тела 15 погибших.

По версии Минобороны РФ, в десятиэтажку в Белгороде попали фрагменты сбитой украинской ракеты «Точка-У». Губернатор утверждал, что дом был поврежден в результате «прямого попадания снаряда».

Минобороны РФ заявило, что захватило четыре села в Харьковской области. Накануне ведомство сообщало о захвате еще пяти сел.

На Волгоградском НПЗ произошел пожар после атаки беспилотника.

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

В Белгороде 12 мая практически полностью обрушился один из подъездов жилого десятиэтажного дома на улице Щорса. Минобороны России заявило, что жилой дом был поврежден фрагментами сбитой над городом украинской ракеты «Точка-У».

Разбор завалов продолжался до утра 13 мая. Спасатели извлекли из-под обломков 15 тел, заявил глава региона Вячеслав Гладков Павел Колядин / Спутник / Profimedia

При обрушении подъезда жилого дома пострадали, по последним данным, 27 человек. Среди пострадавших полуторамесячный ребенок с матерью, сообщил глава региона Спутник / Profimedia В больницах, по данным на утро 13 мая, оставались 27 пострадавших при обрушении дома, шестерых из них готовили к транспортировке в федеральные клиники Reuters / Scanpix / LETA

Следственный комитет РФ возбудил по факту произошедшего в Белгороде уголовное дело по статье «теракт» Елизавета Демидова / ТАСС / Profimedia

Всего в Белгороде за сутки погибли 19 человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Помимо 15 человек, ставших жертвами обрушения дома, еще трое мирных жителей погибли при вечерних обстрелах города. Кроме того, в больнице умерла женщина, получившая ранения в субботу, 11 мая Павел Колядин / Спутник / Profimedia

Украинские солдаты под Часовым Яром

Российские войска пытаются захватить Часов Яр. Контроль над этим небольшим населенным пунктом в Донецкой области даст войскам РФ возможность пойти в самое крупное наступление с лета 2022 года — если, как писала «Медуза» в сводке о ходе боев, на это хватит резервов. Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин говорил, что если войскам РФ удастся захватить всю территорию региона, то они смогут «прорваться в самое сердце Украины». Бойцы ВСУ держат позиции в Часовом Яре, несмотря на попытки войск РФ идти в наступление, а в городе все еще остаются жители.

Украинские военные разгружают автомобиль, доставивший груз на позиции по Часовым Яром Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ddp / Vida Press

Бойцы ВСУ ведут минометный огонь Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ddp / Vida Press

Украинские военные неоднократно говорили, что столкнулись с дефицитом боеприпасов из-за задержек поставок помощи, обещанной западными союзниками. Ожидается, что военная помощь начнет прибывать в Украину в начале лета Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ddp / Vida Press

Как и на других участках фронта, в боях за Часов Яр важную роль играет разведка с помощью FPV-дронов, позволяющих операторам в прямом эфире наблюдать за оперативной обстановкой, находясь при этом в укрытии Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ddp / Vida Press

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ddp / Vida Press

На юге Украины продолжается эвакуация под угрозой российского наступления

Российские войска 10 мая начали наступление в Харьковской области. 13 мая Генштаб ВСУ в утренней сводке объявил о «тактическом успехе» российских войск в боях за Волчанск — город в Чугуевском районе Харьковской области Украины. Минобороны РФ официально о наступлении не заявляло, но последние несколько дней регулярно сообщает об «освобождении» населенных пунктов в Харьковской области. Власти региона и волонтеры экстренно эвакуируют жителей из-за угрозы приближения российских войск — как в Харьковской, так и в Донецкой областях, где продолжаются ожесточенные бои.

Александр и Владислав из неправительственной организации EastSOS помогают эвакуироваться 88-летней жительнице Торецка (Донецкая область) Валентине и ее 57-летней дочери Анжелике. Торецк находится рядом с линей фронта и постоянно подвергается обстрелам Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Из-за артиллерийских обстрелов в пригородах Волчанска (Харьковская область) начались лесные пожары, что дополнительно осложняет эвакуацию. Несмотря на призывы властей, не все жители Волчанска и расположенных рядом с ним населенных пунктов оказались готовы покинуть свои дома, даже под угрозой российского наступления George Ivanchenko / EPA / Scanpix / LETA

Из населенных пунктов, которым угрожает российское наступление, вывозят не только людей, но и материальные ценности. На фото сотрудник полиции села Вильча, расположенного недалео от Волчанска, вывозит генератор Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Глава Харьковской области Олег Синегубов утром 13 мая объявил , что с приграничных территорий были эвакуированы в общей сложности 5762 человека Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

«Оперативная обстановка на харьковском направлении остается сложной и динамично меняется», — заявил Генштаб ВСУ в утренней сводке 13 мая. На фото самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» украинских военных проезжает мимо разбитого автомобиля, оставшегося на обочине дороги в Волчанском районе Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Российское командование, по данным Генштаба ВСУ, задействовало в наступлении в Харьковской области значительные силы — до пяти батальонов — и «не считается с потерями». На фото раненый в боях в Харьковской области украинский военный Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — восемьсот восьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.