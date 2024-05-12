В Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного дома. Губернатор заявил о «прямом попадании снаряда ВСУ»

Утром 12 мая в Белгороде обрушился подъезд жилого десятиэтажного дома на улице Щорса, сообщают очевидцы.

Незадолго до этого в городе был объявлен сигнал ракетной опасности.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Белгород подвергся «массированному обстрелу со стороны ВСУ». По словам чиновника, подъезд жилого дома на Харьковской горе обрушился в результате «прямого попадания снаряда».

«Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщает, что под завалами дома № 55 по улице Щорса могут находиться более десяти человек. Начаты спасательные работы.