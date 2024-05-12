На Волгоградском НПЗ произошел пожар после атаки беспилотника

В ночь на 12 мая силы ПВО отразили атаку беспилотника на территории Волгоградской области, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

По словам губернатора, дрон упал и взорвался на площадке Волгоградского нефтеперерабатывающего завода, в результате чего там начался пожар. Возгорание уже ликвидировано. Жертв и пострадавших нет, заявил Бочаров.

Министерство обороны РФ утром 12 мая отчиталось, что за ночь сбило шесть украинских беспилотников и две оперативно-тактические ракеты «Точка-У». По данным ведомства, три дрона были перехвачены над территорией Брянской области, два — над Липецкой, еще один — над Волгоградской. Ракеты уничтожены в Белгородской области.

Украинские беспилотники регулярно атакуют нефтеперерабатывающие заводы на территории России. Например, 9 мая был атакован завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, а 10 мая — «Первый завод» в Калужской области. Президент Украины Владимир Зеленский называл атаки на российские НПЗ ответом на удары войск РФ по энергетике Украины.