Война Восемьсот девятый день. Онлайн «Медузы»

В Белгороде после массированного обстрела повреждены более 300 квартир

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, помимо жилых домов, в Белгороде повреждены 14 зданий коммерческих предприятий и несколько социальных объектов, в том числе относящихся к здравоохранению.

Накануне чиновник сообщал, что при обстреле погибла одна мирная жительница. Еще 29 человек получили ранения. 17 из них, включая ребенка, сейчас остаются в больницах. Две женщины из числа пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

«Врачи все делают для того, чтобы спасти их жизни, если будет возможность, в первую очередь, если позволит их состояние, конечно, будем стараться отправить их в Москву», — написал Гладков во «ВКонтакте».