Война Восемьсот девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 мая читайте здесь.
Главные новости:
- В Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного дома. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в дом попал снаряд ВСУ.
- В результате вчерашнего обстрела в Белгороде повреждены более 300 квартир. Погибла женщина, еще 29 человек пострадали.
- На Волгоградском НПЗ произошел пожар после атаки беспилотника.
Телеграм-канал «Радар Белгород» опубликовал, как утверждается, видео с моментом попадания снаряда в дом в Белгороде
Независимого подтверждения подлинности видео нет.
Губернатор: подъезд дома в Белгороде обрушился из-за попадания снаряда ВСУ
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти зафиксировали массированный обстрел Белгородского района и Белгорода со стороны ВСУ.
«На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж», — написал Гладков.
Число пострадавших при обрушении дома, по последним данным, выросло до пяти человек.
Кадры с места обрушения подъезда в Белгороде
В Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома
Дом находится на улице Щорса. Судя по кадрам с места событий, рухнули сразу 10 этажей.
Российский провластный телеграм-канал Shot пишет, что в дом попал снаряд ВСУ. До этого в Белгороде была объявлена ракетная опасность.
Как минимум трое человек пострадали, пишет Baza. В свою очередь, ТАСС пишет о двоих пострадавших. Под завалами могут находиться люди (как минимум 15 человек, по информации Shot).
Последствия вчерашнего обстрела Белгорода
По данным властей, в результате этого обстрела погибла женщина. Еще 29 человек получили травмы; среди них один ребенок. Повреждения получили более 300 квартир. Также пострадали гипермаркет «Лента», торговый центр «Сити Молл», больница и центр художественной гимнастики «Сирень».
Волчанск под обстрелами. Фотография
В Белгороде после массированного обстрела повреждены более 300 квартир
Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, помимо жилых домов, в Белгороде повреждены 14 зданий коммерческих предприятий и несколько социальных объектов, в том числе относящихся к здравоохранению.
Накануне чиновник сообщал, что при обстреле погибла одна мирная жительница. Еще 29 человек получили ранения. 17 из них, включая ребенка, сейчас остаются в больницах. Две женщины из числа пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
«Врачи все делают для того, чтобы спасти их жизни, если будет возможность, в первую очередь, если позволит их состояние, конечно, будем стараться отправить их в Москву», — написал Гладков во «ВКонтакте».
На Волгоградском НПЗ произошел пожар после атаки беспилотника
В ночь на 12 мая силы ПВО отразили атаку беспилотника на территории Волгоградской области, сообщил глава региона Андрей Бочаров.
По словам губернатора, дрон упал и взорвался на площадке Волгоградского нефтеперерабатывающего завода, в результате чего там начался пожар. Возгорание уже ликвидировано. Жертв и пострадавших нет, заявил Бочаров.
Министерство обороны РФ утром 12 мая отчиталось, что за ночь сбило шесть украинских беспилотников и две оперативно-тактические ракеты «Точка-У».
Мы возобновляем ежедневную трансляцию о войне России с Украиной, которая продолжается уже 809 дней.
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