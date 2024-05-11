Война Восемьсот восьмой день. Онлайн «Медузы»

Минобороны РФ объявило об «освобождении» населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.

В свою очередь представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» ВСУ Назар Волошин в эфире телемарафона заявил, что российские войска «локализованы в „серой зоне“, она не расширяется», пишет «Украинская правда».

По словам Волошина, продолжаются оборонительные бои в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск. Также, заявил он, бои идут и в приграничье, в районе тех населенных пунктов, которые находились фактически в «серой зоне».

Проверенную в независимых источниках информацию о положении дел на фронте можно узнать из сводки «Медузы»