Война Восемьсот восьмой день. Онлайн «Медузы»
Главное
- Die Welt: послы стран Евросоюза согласовали гарантии безопасности для Украины. Они исключают отправку военных стран ЕС в зону боев
- Власти Белгородской области сообщили о восьми пострадавших в результате обстрела с украинской стороны.
- В Ровеньках, которые контролирует самопровозглашенная ЛНР, загорелась нефтебаза. Власти ЛНР заявили, что украинские военные обстреляли ее ракетами ATACMS.
- Власти Курской и Белгородской областей сообщили о гибели жителей в результате сброса взрывных устройств с дронов, запущенных, по их словам, украинскими военными.
Минобороны РФ объявило об «освобождении» населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.
В свою очередь представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» ВСУ Назар Волошин в эфире телемарафона заявил, что российские войска «локализованы в „серой зоне“, она не расширяется», пишет «Украинская правда».
По словам Волошина, продолжаются оборонительные бои в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск. Также, заявил он, бои идут и в приграничье, в районе тех населенных пунктов, которые находились фактически в «серой зоне».
Проверенную в независимых источниках информацию о положении дел на фронте можно узнать из сводки «Медузы»
Украинские СМИ публикуют фото последствий обстрела Донецка.
РИА Новости утверждает, что украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по Ленинскому району Донецка, где готовился автопробег «в честь 10-летия ДНР».
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил в интервью ТАСС о необходимости создания «санитарной зоны», цель которой — «защитить российские территории и исключить риски из-за провокаций со стороны ВСУ».
«Слишком много оружия сейчас на Украине, слишком много радикальных банд, которые пока находятся под эгидой каких-то официальных структур, но я не исключаю, что они будут выходить из-под контроля и совершать разного рода провокации. Причем где-то с отсылкой на официальную позицию Киева, где-то без отсылки, ситуация может выходить из-под контроля. Поэтому санитарная зона будет нужна, чтобы обеспечить безопасность для наших населенных пунктов», — сказал он (цитата по ТАСС с сохранением орфографии оригинала).
Территория, которую контролирует ДНР, граничит, в числе прочего, с Харьковской областью. Там российские военные начали наступление, возможной целью которого, заявил Reuters высокопоставленный украинский военный, может быть создание вдоль границы «буферной зоны». Об этом же писали и российские провоенные телеграм-каналы.
Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки были эвакуированы почти 2000 жителей, в основном в Чугуевском районе.
Российские войска, как ранее объявило Минобороны Украины, начали новое наступление в Харьковской области.
Глава Запрожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что российские войска за прошедшие сутки нанесли 380 ударов по территории региона.
Так, сообщил Федоров, по Запорожскому району был нанесен ракетный удар, еще шесть населенных пунктов области были атакованы беспилотниками (всего войска РФ, по его данным, запустили 167 дронов). Также российские войска обстреливали Запорожскую область из РСЗУ и артиллерии, добавил он.
Получено 24 сообщения о поврежденном жилье, но данных о пострадавших жителях нет.
Российские войска возобновили наступление возле Глубокого Харьковской области, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в военных кругах.
«Утром противник возобновил штурмовые действия на отдельных направлениях в полосе населенного пункта Глубокое. Вел артиллерийский обстрел по направлению Старицы. Ожидается дальнейшее наращивание огня и на других направлениях, в частности Стрелечье-Глубокое», — сказал собеседник издания, пожелавший сохранить анонимность.
Глава Курской области заявил о гибели жителя Суджи из-за сброшенного с дрона взрывного устройства
Раненого, написал Роман Старовойт в своем телеграм-канале, оперативно доставили в районную больницу, но «полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью».
Die Welt: послы стран Евросоюза согласовали гарантии безопасности для Украины
Послы 27 стран Евросоюза согласовали гарантии безопасности для Украины, пишет немецкая газета Welt am Sonntag, ознакомившаяся с документом.
Документ исключает прямое участие военных стран Евросоюза в боевых действиях против России. Также он предполагает, что в случае агрессии Евросоюз должен в течение суток провести с Киевом консультации о потребностях Украины, осуществляющей свое право на самооборону в рамках статьи 51 устава ООН.
Кроме того, в документе прописано, что страны Евросоюза обязуются обеспечить долгосрочную безопасность Украины посредством военной, гражданской, гуманитарной, финансовой, торговой и экономической помощи. В частности, сюда входит размещение украинских беженцев и помощь в восстановлении Украины после войны.
Соглашение планируется подписать не позднее начала июля.
Глава Белгородской области заявил о гибели местного жителя в результате «атаки ВСУ с помощью квадрокоптера»
В селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа квадрокоптер ВСУ сбросил два взрывных устройства на стоящий у обочины грузовой автомобиль, написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран, второй пострадавший с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен бригадой скорой в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», — сообщил Гладков, добавив, что автомобиль сильно поврежден.
Кремль опубликовал поздравления Путина «жителям ДНР и ЛНР с 10-летием образования республик»
«Сегодня весь наш народ искренне поддерживает вас, вся страна помогает Луганской Народной Республике. За освобождение наших исторических земель, за независимость и безопасность Отечества мужественно сражаются участники специальной военной операции. Уверен, мы обязательно вернём мир на Донбасс, решим самые сложные задачи, построим и восстановим дороги и жилые дома, школы и больницы, учреждения здравоохранения, образования и культуры, промышленные предприятия», — говорится в поздравлении ЛНР.
«Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха, вернем мир на донецкую землю, решим самые сложные задачи. Вместе — победим!», — говорится в поздравлении ДНР.
Глава Луганской ОВА Артем Лысогор заявил, что пожар на нефтебазе в Ровеньках вызвал значительный ущерб.
«Чтобы там не говорили местные коллаборационисты и россияне, но они недосчитались еще одного склада с продуктами переработки нефти. И тоже удаленную от линии фронта. Заправлять военную технику станет еще труднее», — цитирует Лысогора УНИАН.
Волчанск, Харьковская область
Жителей Волчанска и соседних деревень эвакуируют из-за постоянных российских обстрелов. Минобороны Украины ранее заявило, что войска РФ утром 10 мая начали новое наступление в приграничных районах Харьковской области.
В ЛНР объявили об обстреле нефтебазы в Ровеньках ракетами ATACMS
В городе Ровеньки, который контролирует самопровозглашенная ЛНР, вечером 10 мая загорелась нефтебаза. Назначенный РФ глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что удар нефтебазе украинские военные нанесли ракетами ATACMS с кассетными боеприпасам. По словам Пасечника, погибли три человека, восемь пострадали.
Власти Украины сообщения об обстреле нефтебазы в Ровеньках не комментировали. Несколько дней назад на подконтрольной ЛНР территории горела нефтебаза в Луганске. Представители украинских властей тогда сообщали, что из-за пожара в городе возникли перебои с топливом.
Власти Белгородской области сообщили о восьми пострадавших в результате обстрела с украинской стороны
В Белгороде и Белгородском районе восемь мирных жителей пострадали в результате ночного обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В поселке Новосадовый под Белгородом были ранены трое человек — две женщины и один мужчина, получившие осколочные ранения, их доставили в больницу. В поселке Дубовое госпитализированы двое мужчин. Еще троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте.
В Новосадовом в 21 частном жилом доме в результате обстрела выбиты окна, а также посечены фасады, кровли и заборы. В Дубовом в четырех квартирах выбиты окна. В селе Таврово к югу от Белгорода, также попавшем под обстрел, повреждены 22 частных жилых дома и четыре автомобиля. В селе Никольское поврежден один дом, в селе Стрелецкое — два автомобиля.
Минобороны России заявило, что в течение ночи над Белгородской областью был сбит 21 снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня Vampire, а также девять беспилотников. Кроме того, семь дронов были перехвачены над Курской и Волгоградской областями, сообщили в ведомстве.
Reuters: Украина получит первые истребители F-16 в ближайшие месяцы
Первые истребители F-16 будут переданы Украине уже в июне или июле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военный источник в Киеве.
Какая именно страна поставит самолеты, источник не уточнил. Ранее отправить F-16 Киеву уже пообещали Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.
Reuters отмечает, что в условиях наступления армии РФ в Харьковской области поставки F-16 могут стать «жизненно важным» обновлением украинских ВВС.
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