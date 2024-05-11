РИА Новости: ВСУ ударили из HIMARS по участникам автопробега в честь 10-летия ДНР в Донецке. По предварительным данным, один человек погиб

Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по Ленинскому району Донецка, где собирались участники автопробега в честь 10-летия независимости самопровозглашенной ДНР, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

По предварительной информации, один человек погиб, еще четверо ранены, сообщили в следственных органах.

По данным РИА Новости, при ударе пострадало кафе и соседнее недостроенное здание. Телеграм-канал Mash на Донбассе и провластный «военкор» Семен Пегов пишут, что под удар попал ресторан Paradise в отеле, напротив которого собрались участники автопробега. По данным Пегова, взрыв прозвучал в момент, когда машины уже были готовы стартовать, но после этого автопробег решили отменить из-за рисков повторного обстрела.

Mash на Донбассе утверждает, что погибла официантка ресторана, ранены три сотрудника, которые находятся в тяжелом состоянии.

11 мая 2014 года пророссийские сепаратисты провели на контролируемой ими территории Луганской и Донецкой областей «референдумы» о независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Независимых наблюдателей на «референдумах» не было, голосование проходило только в тех населенных пунктах, которые находились под контролем сепаратистов. В Украине «референдумы» назвали нелегитимными, в США и Евросоюзе их не признали.

Утром 11 мая 2024 года Кремль опубликовал поздравление Владимира Путина с 10-летием «образования Донецкой Народной Республики». В нем день «референдума» называется судьбоносным для Донбасса, а самопровозглашенная ДНР — «полноправным субъектом» Российской Федерации. В поздравлении Путин также пообещал «вернуть мир на донецкую землю».

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