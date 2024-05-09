«Есть люди, которые думали, что не созданы для войны. Но они хорошо сражаются». В Донецкой области артиллеристы ВСУ отражают российские атаки, чтобы не дать противнику «прорваться в сердце Украины» Восемьсот пятый день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины.
- В результате украинского удара по нефтебазе в Луганске пострадали пять человек.
- EUobserver: в новый пакет санкций ЕС войдет запрет на российское финансирование европейских политических партий, неправительственных организаций и СМИ.
- Польские пограничники сообщили о задержании российского контрактника, дезертировавшего из армии.
- Corriere della Sera: НАТО собирается прописать в декларации отказ от отправки войск в Украину.
- Премьер-министр Литвы допустила, что страна будет отказывать в ВНЖ украинцам, уклоняющимся от военной службы.
- Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект, разрешающий заключенным служить в армии Украины.
Кадр дня. Пожар после удара по нефтебазе в Луганске
Украинские войска в ночь на 8 мая нанесли удар по нефтебазе в аннексированном Луганске. Пожар, объявило МЧС России, удалось ликвидировать лишь к 10:00 мск. Власти самопровозглашенной ЛНР заявили, что при ударе по нефтебазе повреждения также получили жилые дома, газопровод и ЛЭП, пострадали пятеро сотрудников предприятия. СК РФ объявил, что расследует «очередные преступления в отношении мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик». По данным главы Луганской областной военной администрации Артема Лысогора, из-за пожара на нефтебазе «в городе и вокруг него уже возник дефицит топлива». Как решить логистическую задачу доставки топлива, в ЛНР пока не знают, написал Лысогор в своем телеграм-канале, а имеющиеся в Луганске запасы, по его данным, отдают российским военным.
Артиллеристы ВСУ на севере Донбасса
В Донецкой области российские войска пытаются идти в наступление. Одно из подразделений ВСУ, защищающее Донбасс, — 148-я отдельная артиллерийская бригада. Вот что рассказывают о службе ее бойцы на официальной странице подразделения в Facebook.
Последствия обстрела Запорожья
Российские войска постоянно наносят удары по Запорожской области. В результате обстрела Запорожья 8 мая были повреждены здания в четырех районах города, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, в том числе 15 жилых домов, три учебных заведения, гаражный комплекс с находившимися в нем автомобилями.
Волонтеры в Киеве делают маскировку для ВСУ
Жители Украины после начала полномасштабного вторжения войск РФ разными способами помогают бойцам на фронте, в том числе делают для них маскировочные сети, необходимые, чтобы скрыть свои позиции или технику от разведки противника, в том числе и от дронов. Для разных условий на поле боя используются разные цветовые схемы. Волонтеры делают не только сети, которыми можно накрыть, например, бронетехнику, но и индивидуальную маскировку для бойцов. Фотографии, показывающие процесс изготовления маскировки, были сделаны в Киеве 8 мая.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот четвертого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.