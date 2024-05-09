«Есть люди, которые думали, что не созданы для войны. Но они хорошо сражаются». В Донецкой области артиллеристы ВСУ отражают российские атаки, чтобы не дать противнику «прорваться в сердце Украины» Восемьсот пятый день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины.

В результате украинского удара по нефтебазе в Луганске пострадали пять человек.

EUobserver: в новый пакет санкций ЕС войдет запрет на российское финансирование европейских политических партий, неправительственных организаций и СМИ.

Польские пограничники сообщили о задержании российского контрактника, дезертировавшего из армии.

Corriere della Sera: НАТО собирается прописать в декларации отказ от отправки войск в Украину.

Премьер-министр Литвы допустила, что страна будет отказывать в ВНЖ украинцам, уклоняющимся от военной службы.

Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект, разрешающий заключенным служить в армии Украины.

Кадр дня. Пожар после удара по нефтебазе в Луганске

Украинские войска в ночь на 8 мая нанесли удар по нефтебазе в аннексированном Луганске. Пожар, объявило МЧС России, удалось ликвидировать лишь к 10:00 мск. Власти самопровозглашенной ЛНР заявили, что при ударе по нефтебазе повреждения также получили жилые дома, газопровод и ЛЭП, пострадали пятеро сотрудников предприятия. СК РФ объявил, что расследует «очередные преступления в отношении мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик». По данным главы Луганской областной военной администрации Артема Лысогора, из-за пожара на нефтебазе «в городе и вокруг него уже возник дефицит топлива». Как решить логистическую задачу доставки топлива, в ЛНР пока не знают, написал Лысогор в своем телеграм-канале, а имеющиеся в Луганске запасы, по его данным, отдают российским военным.

Александр Река / ТАСС / Profimedia

Артиллеристы ВСУ на севере Донбасса

В Донецкой области российские войска пытаются идти в наступление. Одно из подразделений ВСУ, защищающее Донбасс, — 148-я отдельная артиллерийская бригада. Вот что рассказывают о службе ее бойцы на официальной странице подразделения в Facebook.



«Мы мало спим. Но если мы мало спим и работаем, то это значит, что мы приближаем нашу победу! Нас поднимают по команде в любое время суток. Мы все бросаем и бежим к орудию. Противник атакует постоянно. Бывает, что ночь спокойная, а бывает, что мы 15-20 раз за ночь бегаем к орудию!» — говорит боец 148-й бригады по имени Игорь — заряжающий гаубицы M777, которую украинские военные получили от западных союзников. «Есть люди, которые думали, что не созданы для войны. Но они хорошо сражаются», — добавляет он, отмечая, что сам никогда не думал, что будет служить в армии и попадет на войну Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

«Сначала приму участие в освобождении Донецкой области, потом мечтаю освободить наш юг. Когда российскую пушку разбиваешь, прилетает почти сразу „ответка“. Но мы „наваливаем“ в ответ! Бывало, что 60 снарядов за день выстреливали. Мой расчет на позитиве, потому что мы на своей земле. Работаем», — говорит артиллерист с позывным «Херсон», который он получил по названию родного города. Боец смог выбраться из Херсона, оккупированного в тот момент российскими войсками, перебрался в другой регион Украины и оттуда ушел служить, получив повестку Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

«Враг ищет, где мы находимся. Бывает, делаем три выстрела, а в ответ — 15. Неделю назад был прилет КАБа [авиабомбы] в 10 метрах от нашего блиндажа. Эти эмоции незабываемы! Любому человеку было бы страшно — по ощущениям, в спальнике к потолку прилетаешь. Но ничего, работаем дальше!» — рассказал боец 148-й бригады с позывным «Батя», работавший до войны в ЖЭКе Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Если российским военным удастся захватить Часов Яр и всю территорию Донбасса, то они прорвутся «в самое сердце Украины», заявил в интервью британскому телеканалу Sky News глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. «Мы этого не допустим и сделаем все возможное — и невозможное — чтобы сдержать врага здесь, в Донецкой области, и восстановить границы 1991 года», — подчеркнул он. Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Последствия обстрела Запорожья

Российские войска постоянно наносят удары по Запорожской области. В результате обстрела Запорожья 8 мая были повреждены здания в четырех районах города, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, в том числе 15 жилых домов, три учебных заведения, гаражный комплекс с находившимися в нем автомобилями.

Воронка после российского обстрела в гаражном комплексе в Запорожье. 8 мая 2024 года Dmytro Smolienko / Укринформ / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Волонтеры в Киеве делают маскировку для ВСУ

Жители Украины после начала полномасштабного вторжения войск РФ разными способами помогают бойцам на фронте, в том числе делают для них маскировочные сети, необходимые, чтобы скрыть свои позиции или технику от разведки противника, в том числе и от дронов. Для разных условий на поле боя используются разные цветовые схемы. Волонтеры делают не только сети, которыми можно накрыть, например, бронетехнику, но и индивидуальную маскировку для бойцов. Фотографии, показывающие процесс изготовления маскировки, были сделаны в Киеве 8 мая.

Andreas Stroh / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Andreas Stroh / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Andreas Stroh / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — восемьсот четвертого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.