EUobserver: в новый пакет санкций ЕС войдет запрет на российское финансирование европейских политических партий, неправительственных организаций и СМИ
Европейский союз к июлю планирует принять новый пакет санкций в отношении России. В него, как стало известно изданию EUobserver, собираются включить, в числе прочего, запрет на российское финансирование европейских политических партий, неправительственных организаций и СМИ.
Проект нового санкционного пакета, с которым удалось ознакомиться изданию, также предусматривает введение запрета на обслуживание портами стран ЕС поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России за пределы Евросоюза, запрет заходить в порты судам, нарушающим санкции и дальнейшие ограничения в отношении российской авиации.
Кроме того, предполагается расширить список организаций, в отношении которых действуют меры усиленного экспортного контроля, добавив в него еще 52 компании.
Пакет санкций, над которым работает ЕС, станет 14-м с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.
В июне 2024 года пройдут выборы в Европарламент. В конце марта власти Чехии заявили, что раскрыли пророссийскую сеть, которая пыталась оказывать влияние на общественное мнение в Европе, в том числе с целью вмешательства в выборы в Европарламент. Частью этой сети были новостной сайт Voice of Europe, который, как полагают чешские власти, финансировался и контролировался Россией, а также украинский политик Виктор Медведчук и продюсер Артем Марчевский.
В апреле власти Бельгии объявили, что начали расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в Европарламент. «Цель состоит в том, чтобы помочь избрать в Европарламент как можно больше пророссийских кандидатов и укрепить в этом институте некий пророссийский нарратив», — заявил тогда премьер-министр Бельгии Александер Де Кро.