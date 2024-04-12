Бельгия начала расследование предполагаемого вмешательства России в предстоящие выборы в ЕС 

Бельгийская прокуратура начала расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в Европарламент, которые пройдут в июне, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на бельгийского премьер-министра Александера Де Кро.

По его словам, следователи подтвердили информацию спецслужб о существовании российской агентурной сети, пытающейся снизить в ЕС уровень поддержки Украины.

«Цель состоит в том, чтобы помочь избрать в Европарламент как можно больше пророссийских кандидатов и укрепить в этом институте некий пророссийский нарратив», — заявил журналистам Де Кро.

Премьер отметил, что Бельгия начала расследование после того, как чешские власти отчитались о раскрытии пророссийской сети, члены которой которые пытались влиять на европейских депутатов, в том числе путем подкупа.

Источник агентства AFP в прокуратуре Бельгии уточнил, что ведомство начало свое расследование 11 апреля.

В конце марта власти Чехии заявили, что раскрыли российскую сеть влияния, которая пыталась оказывать влияние на общественное мнение в Европе, в том числе с целью вмешательства в выборы в Европарламент. Частью этой сети был новостной сайт Voice of Europe, который, как полагают чешские власти, финансировался и контролировался Россией, а также украинский политик Виктор Медведчук и продюсер Артем Марчевский. После раскрытия сети власти Чехии ввели против них санкции.