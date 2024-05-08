В Польше задержали российского контрактника, дезертировавшего из армии

Пограничная служба Польши задержала 41-летнего россиянина, дезертировавшего из армии, который, как утверждается, незаконно пересек границу с Беларусью.

В отношении задержанного, как сообщили в погранслужбе, «предпринимаются дальнейшие действия». Его имя и другие детали погранслужба не сообщает.

По данным издания RMF FM, у задержанного были российские военные документы — в том числе контракт с армией. Как пишет портал, россиянин «пытался использовать организованный Александром Лукашенко миграционный канал» через Беларусь, которым, в частности, пользуются граждане стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

Пресс-секретарь Подляского отделения пограничной службы уточнила, что задержанный воевал на фронте в Украине. Она также сообщила, что у него были действующие военные документы. По ее словам, погранслужба будет выяснять обстоятельства задержания — в частности, просил ли россиянин предоставить ему международную защиту на территории Польши.

Посольство России в Польше не получало от властей информацию о задержанном, сообщили ТАСС в российском диппредставительстве, добавив, что планируют обратиться в МИД с запросом.

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