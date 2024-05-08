Война Восемьсот пятый день. Онлайн «Медузы»

Литва может начать отказывать в виде на жительство украинцам, уклоняющимся от военной службы в своей стране, пишет Financial Times со ссылкой на интервью премьер-министра страны Ингриды Шимоните.

По ее словам, украинцам может быть отказано в постоянном проживании, если Киев докажет, что они уклонялись от военной службы. Шимоните добавила, что она стремится помочь Украине обеспечить возможность обновить свои вооруженные силы и дать возможность отдохнуть тем, кто долгое время воюет. Деталей о том, как будет приниматься решение об отказе в ВНЖ, в пересказе FT не приводится, полный текст интервью с Шимоните пока не опубликован.

При этом, по словам Шимоните, Литва не будет «устраивать депортации или искать украинских мужчин в стране», потому что «это было бы незаконно». Она добавила, что Евросоюз гарантирует приехавшим в страну украинцам защиту до марта 2025 года.