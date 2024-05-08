Война Восемьсот пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 7 мая читайте здесь.
Главные новости:
- Российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины.
- В результате украинского удара по нефтебазе в оккупированном Луганске пострадали пять человек.
- EUobserver: в новый пакет санкций ЕС войдет запрет на российское финансирование европейских политических партий, неправительственных организаций и СМИ.
Белгород попадал под обстрелы с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину. Но по-настоящему война пришла в город в самом конце 2023 года — 30 декабря Украина нанесла массированный удар по центру Белгорода, погибли 24 человека, больше 100 пострадали. В марте 2024-го, во время президентских выборов в РФ, обстрелы стали ежедневными — но потом снова пошли на спад (при этом атаки на область продолжаются). Кооператив независимых журналистов «Берег» поговорил с белгородцами о том, как война изменила их повседневную жизнь — и как они спасаются во время обстрелов. С разрешения издания «Медуза» публикует этот материал целиком.
Литва может начать отказывать в виде на жительство украинцам, уклоняющимся от военной службы в своей стране, пишет Financial Times со ссылкой на интервью премьер-министра страны Ингриды Шимоните.
По ее словам, украинцам может быть отказано в постоянном проживании, если Киев докажет, что они уклонялись от военной службы. Шимоните добавила, что она стремится помочь Украине обеспечить возможность обновить свои вооруженные силы и дать возможность отдохнуть тем, кто долгое время воюет. Деталей о том, как будет приниматься решение об отказе в ВНЖ, в пересказе FT не приводится, полный текст интервью с Шимоните пока не опубликован.
При этом, по словам Шимоните, Литва не будет «устраивать депортации или искать украинских мужчин в стране», потому что «это было бы незаконно». Она добавила, что Евросоюз гарантирует приехавшим в страну украинцам защиту до марта 2025 года.
Минэнерго Украины попросило жителей снизить потребление электроэнергии после ночных обстрелов
«Учитывая значительные повреждения, нанесенные энергосистеме, просим потребителей уменьшить использование энергоемких устройств в пиковые часы (особенно вечером с 19:00 до 22:00)», — говорится в сообщении ведомства.
В результате российского обстрела Херсона повреждена критическая инфраструктура, сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин. Город частично остался без света.
Пострадала также железнодорожная инфраструктура, повреждены пути.
Corriere della Sera: НАТО собирается прописать в декларации отказ от отправки войск в Украину
В декларации, которая будет принята на саммите НАТО в июле, планируют прямо прописать отказ от отправки войск для участия в войне в Украине, пишет Corriere della Sera со ссылкой на уже составленный проект итогового заявления.
Кроме того, сообщает издание, в декларации собираются указать, что координировать военную помощь Североатлантического альянса Украине будет не глава Пентагона Ллойд Остин, как это происходит сейчас, а штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Corriere della Sera отмечает, что основной объем помощи Украине предоставляют не США, а другие участники Альянса. Также есть и политическое объяснение этого шага, пишет издание, координация помощи структурами НАТО «будет выглядеть более демократичной в глазах как общества, так и Владимира Путина».
В остальном, отмечает Corriere della Sera, подход НАТО к помощи Украине и предотвращения исходящей от России угрозы не изменится. В частности, Североатлантический альянс продолжит укреплять свои восточные границы, чтобы, в случае возникновения такой необходимости, на их защиту «от стран Балтии до Болгарии» могли оперативно встать до 300 тысяч человек.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения;
- Российкие войска совершили 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;
- Под артиллерийский огонь попали 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей;
- На купянском направлении ВСУ отразили 16 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области;
- На бахмутском направлении украинские войска отразили 17 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Раздолевка, Ивановское, Новое и Андреевка Донецкой области;
- ВСУ отразили 27 атак на авдеевском направлении.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
Удар по нефтебазе в оккупированном Луганске
Последствия атаки по Киевской области
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате падения обломков ракет повреждены 13 зданий, два человека пострадали.
EUobserver: в новый пакет санкций ЕС войдет запрет на российское финансирование европейских политических партий, неправительственных организаций и СМИ
Европейский союз к июлю планирует принять новый пакет санкций в отношении России. В него, как стало известно изданию EUobserver, собираются включить, в числе прочего, запрет на российское финансирование европейских политических партий, неправительственных организаций и СМИ.
Проект нового санкционного пакета, с которым удалось ознакомиться изданию, также предусматривает введение запрета на обслуживание портами стран ЕС поставок сжижженного природного газа (СПГ) из России за пределы Евросоюза, запрет заходить в порты судам, нарушающим санкции и дальнейшие ограничения в отношении российской авиации.
Кроме того, предполагается расширить список организаций, в отношении которых действуют меры усиленного экспортного контроля, добавив в него еще 52 компании.
В результате удара по Луганску пострадали пять человек
Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что вечером 7 мая ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по нефтебазе в оккупированном Луганске.
Пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы.
По данным Пасечника, в результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Произошел также пожар на газопроводе.
Что известно о массированном ударе по Украине:
- В Киевской области, как утверждает глава областной администрации Руслан Кравченко, нет попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры. «В то же время падение обломков зафиксировано в четырех районах области», — сообщил Кравченко. По его словам, ранены два мирных жителя.
- Во Львовской области российские войска атаковали два объекта энергетической инфраструктуры, заявил начальник военной администрации региона Максим Козицкий. По его словам, около пяти утра российские крылатые ракеты попали в объект генерации энергии в Червоноградском районе, произошло два возгорания. Кроме того, из-за попадания российской ракеты пострадал объект энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.
- В Кировоградской области в результате ракетной атаки поврежден объект критической инфраструктуры в Александрийском районе, сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.
- В Полтавской области зафиксировали попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе, заявил глава военной администрации региона Филипп Пронин.
ВСУ: российская армия выпустила по Украине 55 ракет и 21 беспилотник
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что ночью армия РФ атаковала Украину 55 ракетами различных типов и 21 беспилотником.
По его данным, силы ПВО уничтожили 33 крылатые ракеты X-101/X-555, четыре крылатые ракеты «Калибр», две управляемые авиационные ракеты X-59/Х-69 и 20 дронов «Шахед».
Фотографию последствий одного из ударов публикует президент Украины Владимир Зеленский.
Российские войска атаковали объекты энергетики Украины
В ночь на 8 мая российские войска атаковали объекты энергетики в шести областях Украины, сообщает украинское министерство энергетики.
Под удар попали объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.
Здравствуйте! Начинается 805-й день полномасштабного вторжения войск России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.