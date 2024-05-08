Верховная рада одобрила законопроект, разрешающий определенным категориям заключенных служить в армии Украины

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект, разрешающий некоторым категориям заключенных мобилизоваться в Вооруженные силы Украины, сообщил один из авторов поправок, депутат Алексей Гончаренко.

Документ поддержали 279 парламентариев, против не высказался никто, 11 воздержались, 40 не голосовали, следует из фотографии с результатами голосования, опубликованной в телеграм-канале депутата Рады Ярослава Железняка.

Законопроект позволяет проходить военную службу заключенным, которых приговорили к ограничению или лишению свободы за совершение не тяжких преступлений.

Как указывает «РБК-Украина», законопроект предусматривает мобилизацию, а также военную службу по контракту заключенных во время военного положения. Те, кто решит пойти в армию, будут подлежать условно-досрочному освобождению с последующей службой по контракту. Для мобилизации осужденного соответствующее решение должен принять суд.

Как подчеркнул Алексей Гончаренко, мобилизации не подлежит люди, осужденные за умышленное убийство, сексуальное насилие, за преступления против основ национальной безопасности. Ярослав Железняк добавил, что ко второму чтению «право мобилизоваться из тюрьмы убрали для депутатов и части топ-коррупционеров (с исключениями)».

Заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая говорила в апреле телеканалу «Суспiльне», что в Украине могут мобилизовать 26 тысяч человек, которые сейчас отбывают наказание, а также 50 тысяч тех, «кто имеет судимость, но уже отбыл наказание».

Представитель Минюста Украины отмечала, что в армию не смогут попасть те, кого приговорили за преступления против государства и военные преступления.

За день до второго чтения законопроекта издание NGL.media выпустило расследование, в котором говорилось, что в 2022-2024 годах в Украине суды остановили рассмотрение почти 11 тысяч уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых. Чаще всего суды приостанавливали дела, возбужденные по статьями о краже, ДТП с потерпевшими и торговле наркотиками.

В России заключенных начали привлекать к участию в войне вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Сперва их вербовали в ряды ЧВК Вагнера, затем — в подразделения, сформированные министерством обороны России.

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