Станислав Красильников / Спутник / imago images / Scanpix / LETA

Журналисты «Русской службы Би-би-си» поговорили с бывшим заключенным, который осенью 2023 года отправился на войну из колонии во Владимирской области и провел месяц на передовой, участвуя в штурмах. Он рассказывает, что попавших вместе с ним на фронт заключенных практически не готовили к бою, но отправляли на самые сложные задания, из которых большинство не вернулись. Украинцы, по словам собеседника «Русской службы Би-би-си», при этом были гораздо лучше экипированы и, в отличие от российских военных, больше мотивированы, поскольку защищали свою землю. С передовой бывшему заключенному, подписавшему контракт на год, удалось выбраться, когда он заболел пневмонией. Проведя несколько недель в госпиталях, а затем в отпуске в Москве, он решил дезертировать и смог уехать во Францию, где попросил убежища. «Медуза» коротко пересказывает материал «Русской службы Би-би-си».

На войну 42-летний москвич Андрей (в материале «Русской службы Би-би-си его имя изменено) отправился в сентябре 2023 года из колонии во Владимирской области, где он отбывал семилетний срок по статье о торговле наркотиками.

Приговор, по которому Андрея отправили в колонию, стал для него уже вторым: в первый раз его осудили в 2010 году за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (он возил марихуану из Европы) и взятку силовикам. Весь срок он провел в московском СИЗО «Лефортово», устроившись работать в библиотеку, а в 2016 году был освобожден условно-досрочно. Затем на него вышли сотрудники МВД, которые его задерживали, и предложили устроить его на работу в качестве «агента под прикрытием». В действительности он сначала стал посредником между полицейскими и продавцами наркотиков, которые платили взятки, а затем начал продавать изъятые наркотики по поручению силовиков. Как пишет «Би-би-си», в 2021 году его задержали «силовики из других ведомств».

Оказавшись в колонии, Андрей не смог наладить отношения с администрацией и подконтрольными ей заключенными. После прибытия его несколько часов избивали. Во время избиения он, как пишет «Би-би-си» с его слов, «твердил лишь, что хочет «поехать на войну»». Эту просьбу передали администрации.

В середине сентября 2023 года Андрей подписал контракт сроком на год. Потом его отправили на полигон в районе села Рогово в оккупированной части Луганской области. Там он и другие заключенные провели 12 дней — столько заняла их военная подготовка. После этого Андрея назначили командиром группы в составе роты и отправили на задание в район села Макеевка в Луганской области.

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Сначала бойцам предстояло пройти около 10 километров. Настроение у них, вспоминает Андрей, было хорошее, «некоторые шутили и смеялись», но к концу пути, устав тащить тяжелое снаряжение, они выбились из сил. Бой начался неожиданно, когда с украинской стороны открыли огонь. Многие бойцы, оказавшиеся на фронте впервые, не понимали, откуда по ним стреляют и что им делать. Сам Андрей прыгнул в окоп, рядом укрылись двое его сослуживцев. Вскоре сверху появился украинский дрон, сбросивший гранату. Одному из сослуживцев Андрея, как он рассказывает, оторвало голову на его глазах. Второй получил ранения, а самого Андрея контузило.

Он попытался выбраться и, встретив возвращающихся по дороге раненых военных, решил помочь одному из них дойти до базы. Однако вскоре они встретили эвакуационный отряд, бойцы которого забрали раненого и велели Андрею возвращаться на позиции. Он пошел обратно, но по пути встретил еще раненых и снова попытался вернуться вместе с ними в тыл. Несколько раз он ходил туда и обратно, пока всем выжившим наконец не передали команду отходить на базу.

Однако по возвращении их тут же опять отправили на передовую — сменить бойцов, захвативших украинский опорный пункт. Танк, который должен был прикрывать группу Андрея, подбила украинская ракета. Сам Андрей сидел в бронетранспортере. Увидев это, он спрыгнул на минное поле у дороги.

Затем командование приказало группе Андрея идти к опорному пункту пешком. Трое сослуживцев Андрея решили идти по дороге, несмотря на то, что ее обстреливали ВСУ. Андрей пополз по минному полю. По пути двоих из трех бойцов, шедших по дороге, ранило во время обстрела, и Андрей бросился им помогать. Только вместе с ними ему удалось вернуться в тыл. Там он смог немного поспать, но рано утром украинский дрон сбросил снаряд на блиндаж, и Андрея снова контузило. Затем его отправили на еще одно задание — вызволять военного, оказавшегося под обстрелом. Андрей вынес его, и на этом, как он рассказывает, фактически закончилась его служба в составе штурмовой группы.

Потом Андрея отправляли работать уже преимущественно в составе эвакуационной группы, выносившей раненых бойцов. Он провел на фронте месяц и утверждает, что никого не убил. По словам Андрея, почти все заключенные, оказавшиеся на передовой, жалели, что согласились поехать на войну, но об убийствах украинцев или о том, что воюют на чужой территории, не рассуждали. «Включается механизм, что ты сохраняешь свою жизнь, а те другие люди хотят тебя убить. Как мы тут оказались — дело десятое. Точка невозврата пройдена. Никто уже об этом не думает — рефлексии нет», — говорит Андрей.

За месяц он, по его словам, успел понять, что украинские военные оснащены гораздо лучше российских, а воюют «и техничнее, и технологичнее». «Все, что ни возьмешь — у них чисто по качеству изделия все круче. Все лучше, выше уровнем. У нас все китайское, у них — натовское», — рассказывает Андрей. То же касается, как он говорит, и обмундирования. Андрей вспоминает, что найденные им штаны украинского военного он носил все свои последние дни на фронте, а при любой необходимости старался пить украинские лекарства из брошенных ВСУ аптечек. «Аптечки их наши разбирают сразу. Там хорошие гемостатические губки, хорошие перевязочные материалы, обезбол», — говорит он.

Еще одно отличие, о котором говорит Андрей — это мотивация украинских военных, защищающих свою землю. «Они упоротые, реально нас ненавидят. А мы воюем… просто потому что мы воюем. Потому что такая жизнь», — говорит он. Украинское командование, по его утверждению, тоже не бережет жизни бойцов, но не заставляет их держать опорные пункты любой ценой и отдает приказ об отступлении. За счет таких отходов, по словам Андрея, осенью 2023 года российской армии удалось продвинуться вперед, неся огромные потери.

В конце октября Андрей заболел пневмонией, но его все равно отправили на штурм в районе Сватово. «Было ощущение, что нас просто ведут добивать. Просто списать», — вспоминает он. Ему пришлось переплывать реку, затем несколько дней он провел на позициях, несмотря на начавшийся жар, и наконец смог добраться до тыла — уже без бронежилета, который не в силах был тащить. Андрея отправили в госпиталь — сначала в районе Луганска, а затем в Белгородскую область, хотя заключенным эвакуация туда была не положена. Поняв, что не вернется в «Шторм V», Андрей сначала пытался добиться перевода в другие подразделения, но получал отказы. Тогда он связался с проектом «Идите лесом», который помогает российским военнослужащим сбежать из армии.

Андрея перевели в госпиталь в Иваново, а затем дали отпуск, который он провел в Москве. Там он, по его словам, первое время ходил в военной форме и был удивлен реакцией окружающих. «Я из-за этого тоже подрасстроился. Я видел видео американские, как заходят солдатики в бар, какие-то морские пехотинцы. Все встают, аплодируют», — говорит Андрей. На него же, как он описывает, смотрели с выражением «что за мудак». В январе 2024 года Андрей окончательно решил дезертировать.

По его словам, несмотря на задержание и арест, у него остался загранпаспорт, в котором стояла полученная в 2019 году во время поездки в Монако пятилетняя шенгенская виза. До Франции он добрался через две страны, и оказавшись там, сдался полиции и попросил убежища. Сослуживцы, как рассказывает Андрей, его решение поддержали, но помощи в дезертирстве попросил только один из них. Логику остальных он описывает так: «Раз ввязались, то до конца будем умирать».

По словам Андрея, из 105 бойцов, начавших службу в подразделении «Шторм V» в октябре, к весне 2024 году в строю не осталось ни одного. «Русская служба Би-би-си» отмечает, что пять квадратных километров территории, захваченные бойцами с огромными потерями, украинские военные отбили.

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