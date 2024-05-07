NGL.media: в Украине в 2022-2024 годах остановили рассмотрение 11 тысяч уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых

Суды Украины остановили на неопределенное время рассмотрение 10 775 уголовных дел из-за того, что обвиняемые решили мобилизоваться в украинскую армию. Об этом говорится в расследовании издания , проанализировавшего судебную статистику 2022-2024 годов.

Чаще всего суды приостанавливали уголовные дела, возбужденные по статьями о краже (2187 дел), ДТП с потерпевшими (766), торговле наркотиками (757), легких телесных повреждениях (541) и дезертирстве (439).

Как отмечают авторы расследования, решения судов затронули в том числе обвиняемых в коррупционных преступлениях, а также тех, кого обвиняли в домашнем насилии или пособничестве в убийствах.

Журналисты выборочно проанализировали 400 дел и обнаружили, что около 100 обвиняемых (25%) совершили инкриминируемые им преступления, будучи военными.

Как отмечает издание, в 95% случаев суды прекратили рассмотрение дел после мобилизации обвиняемых.

Министерство юстиции Украины заявило в феврале, что собирается предложить более радикальные шаги по мобилизации заключенных, напоминает Hromadske. В апреле Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, разрешающий определенным категориям заключенных граждан служить в Вооруженных силах Украины.

Российских заключенных начали вербовать для участия в войне вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Первоначально их вербовали в ЧВК Вагнера, затем — в подразделения, сформированные Минобороны РФ. На этом фоне в России задумались о закрытии нескольких колоний, где из-за войны стало меньше заключенных.