Красноярский омбудсмен сообщил, что в регионе планируют закрыть несколько колоний. Там стало меньше заключенных из-за войны

Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов заявил, что несколько учреждений, входящих в структуру главного управления ФСИН по региону, будут закрыты в этом году. Об этом он рассказал на сессии краевого законодательного собрания, передает «Коммерсант».

По его словам, закрытие учреждений вызвано уменьшением числа людей, содержащихся в колониях.

«Отмечаю одну тревожную тенденцию: разовое крупное сокращение числа осужденных в условиях подтолкнуло кое-кого отрапортовать наверх о необходимости закрытия пенитенциарных учреждений в целях оптимизации, экономии. Ряд учреждений будут закрыты в этом году и в нашем крае. Из самых известных это учреждения в Арейском и в Громадске», — заявил омбудсмен.

Как уточняет «Коммерсант», в поселке Громадск Уярского района расположена исправительная колония № 16, где содержатся мужчины, ранее уже отбывавшие наказание в виде лишения свободы. В селе Арейское Емельяновского района находится мужская ИК-7 для впервые осужденных.

По словам Денисова, эти учреждения — «фактически градообразующие предприятия», поэтому их закрытие может привести к проблемам. Он также считает, что необходимость в них появится в будущем.

«[Война] рано или поздно закончится. Все вернется на круги своя. Ведь социальная структура общества не изменилась. Через 5 лет будем иметь перелимит нарушений прав осужденных и мучительно, втридорога разворачивать новые пенитенциарные учреждения», — приводит его слова «Проспект мира».

О планах закрыть колонию в селе Арейское писало в сентябре 2023 года издание NHS24.ru со ссылкой на источники. В региональном управлении ФСИН говорили, что вопрос о возможной ликвидации колонии находится на стадии согласовании во ФСИН России.

В ноябре 2022 года около 100 осужденных из колонии в Арейском отправились на войну в Украину в составе ЧВК Вагнера. Местные СМИ сообщали, что их благословил на участие в войне настоятель храма в поселке Элита Георгий Козгов.