Война Восемьсот четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 мая читайте здесь.
Главные новости:
- Шольц: в ЕС договорились использовать доходы от российских активов на военные нужды Украины.
- The Independent: Россия больше не использует Крымский мост для перевозки оружия.
Российские войска обстреляли Харьковскую и Херсонскую области, пострадали четыре человека
В Харьковской области трое жителей села Боровая в Изюмском районе российские войска обстреляли частные дома авиабомбами, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Пострадали 16-летняя девушка, 54-летняя женщина и 55-летний мужчина.
В Херсонской области 51-летняя жительница Белозерки, попавшая под обстрел, получила взрывную травму и ранение шеи. Также при обстреле повреждено около десяти частных домов, сообщили в областной военной администрации.
В Донецкой области за сутки четверо жителей получили ранения при обстрелах. В Петровке 6 мая погиб один местный житель, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Российские войска нанесли два ракетных и 83 авиационных удара, а также совершили 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил.
- На купянском направлении ВСУ отбили 14 атак в районах Синьковки, Песчаного и Берестового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
- На лиманском направлении украинские силы отразили семь атак в районах Невского и Серебрянского лесничества в Луганской области, а также Тернов и Ямполовки Донецкой области.
- На бахмутском направлении ВСУ отбили 17 атак в районах Белогоровки Луганской области; Верхнекаменного, Выемки, Раздоловки, Нового, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении ВСУ отбили 31 атаку в районах Новоалександровки, Новопокровского, Сокола, Уманского, Яснобродовки, Нетайлово и Невельского Донецкой области.
- На новопавловском направлении ВСУ продолжают удерживать позиции в районах Красногоровки, Прасковьевки, Константиновки, Водяного и Урожайного Донецкой области, где российские войска 15 раз пытались прорвать оборону.
- На ореховском направлении российские войска шесть раз атаковали позиции ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
- На херсонском направлении российские войска предприняли три безуспешные атаки на позиции украинских сил.
- За сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения российских сил. Подразделения ракетных войск нанесли поражение двум артиллерийским средствам российской армии, а силы ПВО Украины уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
The Independent: Россия больше не использует Крымский мост для перевозки оружия
Спутниковые снимки показывают, что Россия больше почти не использует Крымский мост для снабжения своих войск на линии фронта в Украине, пишет The Independent.
Вместо этого Москва переключилась на сухопутные маршруты, проходящие через аннексированные восточные области Украины, отмечают аналитики открытых данных из компании Molfar. По их словам, с февраля по апрель 2024 года на железнодорожной части Крымского моста не было зафиксировано ни одного грузового поезда с военной техникой. Только в феврале по мосту проезжал грузовой поезд длиной 55 вагонов с топливными цистернами.
Россия значительно сократила использование Крымского моста в качестве пути для поставки оружия после 17 июля 2023 года, когда несколько его пролетов обрушились после атаки украинскими надводными беспилотниками.
Шольц: в ЕС договорились использовать доходы от российских активов на военные нужды Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Евросоюзе пришли к соглашению по использованию 90% доходов от замороженных российских активов на оборонные цели Украины. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Латвии, Литвы и Эстонии в Риге.
«У нас в Европе есть консенсус по поводу того, что мы хотим использовать незапланированные доходы от российских замороженных активов. Это значительная сумма, составляющая несколько миллиардов в год. И мы пришли к соглашению, которое находится в стадии завершения, о том, что мы хотим использовать 90% этих средств на украинские оборонные цели», — сказал Шольц.
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину на Западе были заморожены около 260 миллиардов евро российского Центробанка. Власти Евросоюза обсуждают возможность использования этих средств как минимум с осени 2022 года.
- В марте 2024 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что представил Совету ЕС инициативу по использованию доходов от замороженных российских активов. Он предложил направить 90% доходов в Европейский фонд мира, из которого сейчас выделяются деньги на военную помощь Украине.
- Financial Times писала, что страны «Большой семерки» больше не рассматривают возможность конфискации активов российского ЦБ, несмотря на то, что на этом настаивает Украина. Вместо этого G7 изучает альтернативные способы получения прибыли от российских активов.
Здравствуйте! Начинается 804-й день полномасштабного вторжения войск России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.