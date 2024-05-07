Война Восемьсот четвертый день. Онлайн «Медузы»

The Independent: Россия больше не использует Крымский мост для перевозки оружия

Спутниковые снимки показывают, что Россия больше почти не использует Крымский мост для снабжения своих войск на линии фронта в Украине, пишет The Independent.

Вместо этого Москва переключилась на сухопутные маршруты, проходящие через аннексированные восточные области Украины, отмечают аналитики открытых данных из компании Molfar. По их словам, с февраля по апрель 2024 года на железнодорожной части Крымского моста не было зафиксировано ни одного грузового поезда с военной техникой. Только в феврале по мосту проезжал грузовой поезд длиной 55 вагонов с топливными цистернами.

Россия значительно сократила использование Крымского моста в качестве пути для поставки оружия после 17 июля 2023 года, когда несколько его пролетов обрушились после атаки украинскими надводными беспилотниками.