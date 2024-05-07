Генпрокуратура объявила правозащитную организацию Freedom House «нежелательной» в России

Генеральная прокуратура РФ объявила «нежелательной» международную правозащитную организацию , которая проводит исследования состояния политических и гражданских свобод по всему миру.

Российское ведомство считает, что среди основных направлений деятельности Freedom House — «содействие установлению так называемой „главенствующей“ роли США в мире».

Кроме того, утверждает Генпрокуратура РФ, организация с начала полномасштабной войны в Украине участвовала «в продвижении политики недружественных государств» и «дискредитации» армии РФ, призывала помогать Украине, а также призывала к конфискации замороженных за рубежом активов России и усилению санкций.

«Организация оказывает информационную, финансовую, юридическую и другую поддержку российским оппозиционным структурам, прозападным и ЛГБТ-активистам, отстаивающим их интересы сообществам, лицам, осужденным за совершение террористических преступлений», — заявила Генпрокуратура России.

О том, что российские власти изучат вопрос о включении Freedom House в список «нежелательных организаций», в начале марта сообщал глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела Василий Пискарев. Он обвинил правозащитников «в кампании по дискредитации выборов в России» из-за доклада организации, в которой Freedom House назвал президентские выборы в РФ 2024 года сфальсифицированными.

Список «нежелательных организаций» существует в России с 2015 года. Сейчас в него включены 160 организаций. За сотрудничество с «нежелательными» организациями российским законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.