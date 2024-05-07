Беларусь объявила о начале «внезапной проверки» тактического ядерного оружия

Минобороны Беларуси объявило, что в Вооруженных силах началась «внезапная проверка средств-носителей» нестратегического (тактического) ядерного оружия.

Поручение провести проверку дал Александр Лукашенко.

«В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса „Искандер“ и эскадрилья самолетов Су-25», — сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Он добавил, что проверить планируется «весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами».

Глава Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич заявил, что в ходе проверки «осуществлено перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром». После перебазирования технического состава планируется приступить «к вопросам отработки подготовки к применению нестратегического ядерного оружия».

По словам госсекретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича, планируется также отработать подачу ядерных боеприпасов на средства доставки. Решение провести проверку он объяснил «военно-политической обстановкой, прежде всего вокруг Беларуси». Он пояснил, что эта проверка «спланирована на фоне мероприятий, проводимых коллегами из РФ по применению нестратегических ядерных боеприпасов, и синхронизирована с ними».

6 мая Минобороны России объявило, что по поручению Владимира Путина начало подготовку к учениям в целях «повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач». Во время учения планируется отработать вопросы «подготовки и применения нестратегического ядерного оружия» в целях «безусловного обеспечения территориальной целостности» и «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в отношении РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже пояснил, что Минобороны имело в виду заявления президента Франции Эммануэля Макрона и «британских представителей» о «готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными».

В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия разместила в Беларуси ядерное оружие. Он утверждал, что Россия своими действиями не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, поскольку не передаст это оружие Беларуси, а только размещает его — под своим контролем — на белорусской территории.

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