Война Восемьсот третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 мая читайте здесь.
Главные новости:
- Дроны атаковали автомобили в Белгородской области. Погибли шесть человек, более 30 пострадали.
- Войска РФ нанесли авиаудар и атаковали дронами Сумскую область. Повреждена энергетическая инфраструктура, часть региона осталась без электричества.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале, что при атаке дронов погибли шесть человек и пострадали 35, в том числе двое детей.
По данным властей, бесрилотники атаковали две «Газели», которые везли сотрудников предприятия, и легковой автомобиль. Это случилось в районе села Березовка Борисовского района.
Как уточняет издание Go31, дроны атаковали машины ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе Белгородской области. Автомобили перевозили работников свинокомплекса, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на совещании правительства.
«Ситуация крайне напряжённая. Такого у нас еще не было, когда четыре атаки друг за другом. Подъезжает скорая, МЧС, еще автобус. По каждому из них наносят удары», — заявил Гладков.
Шесть человек погибли и 33 пострадали при атаке беспилотников в Белгородской области.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб. По данным властей, под удар дронов попали два автомобиля.
Войска РФ нанесли авиаудар и атаковали дронами Сумскую область
Российские войска вечером 5 мая нанесли авиаудар по энергетическим объектам Сумской области, а ночью атаковали регион дронами типа «Шахед», сообщила администрация.
Населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов остались без электричества. Объекты критической инфраструктуры, включая больницы, перевели на резервное питание, сообщил глава областной военной администрации Алексей Дрозденко. В городе начали разворачивать «пункты несокрушимости», где люди могут получить доступ к электричеству.
Кроме того, ночью и утром в Сумской области были обстреляны территория Сумского района, а также Хотинская, Белопольская и Эсманская общины, сообщил Дрозденко. О пострадавших в его сообщении не говорится.
Над территорией Сумской области ночью были сбить 12 беспилотников из 13, запущенных российскими войсками, сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки произошло 125 боевых столкновений.
- Вооруженные силы РФ нанесли два ракетных и 120 авиационных ударов, совершили 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- В ночь на 6 мая российские войска атаковали Украину, применив 13 ударных беспилотников типа «Шахед». Силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожили 12 дронов.
- За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Черниговской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
- Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- Вооруженные силы Украины отбили 14 атак на купянском направлении, шесть — на лиманском, 36 — на бахмутском, 31 — на авдеевском, 27 — на новопавловском, шесть — на ореховском, три — на херсонском.
- За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и четырем зенитным ракетных комплексах ВС РФ.
- Подразделения ракетных войск поразили один район сосредоточения личного состава, три радиолокационных станции, два средства противовоздушной обороны, два артиллерийских средствах и три других важных объекта ВС РФ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте! Начинается 803-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.