Война Восемьсот третий день. Онлайн «Медузы»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале, что при атаке дронов погибли шесть человек и пострадали 35, в том числе двое детей.

По данным властей, бесрилотники атаковали две «Газели», которые везли сотрудников предприятия, и легковой автомобиль. Это случилось в районе села Березовка Борисовского района.