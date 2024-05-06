Эстонский парламент объявил РПЦ организацией, поддерживающей российскую военную агрессию

Парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление «Об объявлении Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации», сообщает ERR.

За заявление проголосовали 75 депутатов, восемь высказались против. Рассмотрение документа инициировал в апреле министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс для того, чтобы МВД получило возможность запретить в стране деятельность РПЦ и разорвать ее связи с Эстонской православной церковью Московского патриархата.

«Патриарх московский и всея Руси Кирилл с начала развязанной Российской Федерацией в 2022 году полномасштабной войны против Украины открыто поддерживает агрессию террористического режима Российской Федерации. В качестве инструмента пропаганды войны руководство Московского патриархата и патриарх Кирилл используют идеологию „Русского мира“, при помощи которой уничтожаются последние проявления демократии в России, милитаризируется российское общество и оправдывается агрессия, с целью расширить Российскую Федерацию на все исторически находившиеся под влиянием России территории, в том числе на Украину», — говорится в заявлении депутатов.

В марте 2024 года, отмечает Рийгикогу, РПЦ приняла программный документ «Настоящее и будущее Русского мира», в котором российская агрессия называется священной войной как против Украины, так и против всего западного мира, а сферой влияния России обозначено пространство за пределами бывшей Российской империи. «Призывы Московского патриархата скрывают в себе угрозу безопасности и существованию Эстонии, в том числе прямую угрозу общественному и конституционному порядку в Эстонии», — подчеркивают депутаты.

Рийгикогу добавляет, что заявление касается только Московского патриархата как института и руководящего органа, а не людей, соблюдающих традиции православия.

Православные объединения и приходы также должны самостоятельно оценить угрозу общественному порядку и своим членам, исходящую от враждебной деятельности по оказанию влияния, и предпринять необходимые шаги для прекращения связей с Московским патриархатом. В Эстонской Республике должно сохраняться конституционное право на свободу вероисповедания, с учетом прав и свобод всех живущих здесь людей.

В феврале 2024 года Эстонию покинул возглавлявший православную церковь Московского патриархата митрополит Евгений. Глава МВД требовал, чтобы тот публично осудил войну в Украине, хотя он сделал это в самом начале российского вторжения, и высказал несогласие с проповедью патриарха Кирилла, призывавшего отпустить грехи военнослужащим. В январе МВД Эстонии заявило, что митрополит представляет угрозу безопасности государства и отказалось продлить ему вид на жительство в стране.

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