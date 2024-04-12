Министр внутренних дел Эстонии предложил объявить РПЦ террористической организацией. В Московском патриархате это назвали «театром абсурда»

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что намерен вынести на рассмотрение парламента (Рийгикогу) предложение о признании Московского патриархата террористической организацией.

По его словам, только таким образом МВД получит возможность запретить в стране деятельность РПЦ и разорвать ее связи с Эстонской православной церковью Московского патриархата.

«Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны. Мы должны понимать, что сегодня Московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, который, по сути, руководит террористической деятельностью в мире», — цитирует политика ERR.

На заявление Лаури Ляэнеметса уже отреагировал МИД РФ. Его официальный представитель Мария Захарова в комментарии «Известиям» сказала следующее: «Все признаки душевного нездоровья налицо. Но и с логикой беда: с кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа римский — с террористами?»

В самом Московском патриархате заявление главы эстонского МВД сочли «театром абсурда» и «возвращением в темные времена религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм».

«Любому здравомыслящему человеку очевидно, что Московский патриархат не занимается террористической деятельностью, а на территории Эстонии действует Эстонская православная церковь, которая, имея духовную связь с верующими в России, безусловно является законопослушной организацией», — написал в телеграме глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Данное заявление — это просто театр абсурда, в котором эстонские политики играют роли, вероятно, пытаясь вызвать симпатии у хозяина этого учреждения. Борьба с Русской Церковью и русской культурой — стало каким-то подобием ментального наркотика, который пытаются скормить эстонскому избирателю, чтобы он забыл о реальных проблемах.

В феврале 2024 года Эстонию покинул возглавлявший православную церковь Московского патриархата митрополит Евгений. Глава МВД требовал, чтобы тот публично осудил войну в Украине, хотя он сделал это в самом начале российского вторжения, и высказал несогласие с проповедью патриарха Кирилла, призывавшего отпустить грехи военнослужащим. В январе МВД Эстонии заявило, что митрополит представляет угрозу безопасности государства и отказалось продлить ему вид на жительство в стране.

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