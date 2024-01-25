Konstantin Sednev / Postimees / Scanpix / LETA

Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Евгений осудил войну в Украине почти сразу после начала российского вторжения — в марте 2022 года. Но уже осенью эстонское МВД сочло, что этого недостаточно — и потребовало от митрополита публично высказать свое несогласие с проповедью российского патриарха Кирилла, призвавшего отпустить грехи военнослужащим. В противном случае ведомство пригрозило лишить митрополита вида на жительство. В октябре 2022 года Евгений опубликовал письмо, в котором заявил, что не разделяет взгляды патриарха, и этот ответ главу эстонского МВД Лаури Ляэнеметса устроил. Однако в январе 2024 года МВД Эстонии заявило, что митрополит представляет угрозу безопасности государства и отказалось продлить ему вид на жительство в стране.

Евгения (в миру — Валерия Решетникова) избрали предстоятелем Эстонской православной церкви Московского патриархата весной 2018 года — и вскоре возвели в сан митрополита. Тогда он говорил в интервью радио ERR, что планирует учить эстонский язык и скоро получит вид на жительство.

Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину митрополит Евгений публично осудил войну, присоединившись к заявлению Совета церквей Эстонии, опубликованному 19 марта 2022 года. Однако уже осенью 2022 года эстонское МВД сочло, что этого недостаточно — и начало требовать от Евгения более однозначного выражения своей позиции.

Поводом для требований МВД стала проповедь главы РПЦ патриарха Кирилла, произнесенная 25 сентября 2022 года, в которой он призвал отпустить грехи солдатам, погибшим при исполнении воинского долга. В начале октября Синод Эстонской православной церкви ответил на эту проповедь заявлением, в котором говорилось, что в адрес церкви продолжают звучать призывы дать «политическую оценку происходящим событиям». «Наша церковь выступает против любых войн, она за мир и за мирное разрешение любых конфликтов», — говорилось в заявлении.

Однако глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что его не устраивает обращение Синода. «Там не были выражены точки зрения, которых хотело Эстонское государство. Да и самого митрополита Евгения мы не видели в Эстонии», — сказал Ляэнеметс. На публичное осуждение позиции патриарха Кирилла МВД Эстонии дало Евгению пять дней, пригрозив в противном случае начать процедуру лишения его временного вида на жительство.

12 октября Евгений опубликовал письмо, в котором заявил, что не принимает слова патриарха Кирилла, и отметил, с того момента, как он присоединился к заявлению, осуждающему войну, его позиция осталась неизменной. Кроме того, обратил внимание митрополит, с начала войны православные храмы Эстонии собрали 10 тысяч евро на помощь беженцам из Украины.

Ляэнеметс заявил, что удовлетворен ответом. Он отметил, что «на самом деле, конечно, так отношения [с церковью] строиться не должны». «Но если посмотреть, что произошло в мире сразу после этого выступления патриарха Кирилла, в том числе, например, в Финляндии, как повели себя финские руководители православной церкви, то они сразу осудили эти слова Кирилла. А в Эстонии этого не произошло», — пояснил глава МВД. Он заверил, что теперь виду на жительство митрополита Евгения больше ничто не угрожает. «Я очень рад, что это [осуждение проповеди патриарха Кирилла] четко высказано, и теперь, я считаю, все разъяснилось», — сказал Ляэнеметс.

Спустя несколько месяцев у МВД вновь возникли вопросы к митрополиту Евгению. 30 января 2023 года вице-канцлер министерства внутренних дел Эстонии Райво Кюйт вызвал Евгения, потребовав объяснить его участие в акции общественного движения . В обращении представителей движения, опубликованном в соцсетях, Евгений призывал к совместному молебну в рамках акции «Вместе за мир».

«Заигрывание митрополита Евгения с прокремлевским движением Koos вызывает еще большее беспокойство, поскольку таким образом религиозный лидер, являющийся гражданином страны-агрессора, предоставляет свое лицо, голос и голос последователей акции, организованной политическим движением с сомнительной идеей и целями», — заявил Лаури Ляэнеметс.

После встречи с митрополитом в МВД заявили, что тот «принес свои извинения и заверил, что не знал о запланированной политической акции», а за его согласием на проведение молебна не было никакого умысла. Молебен был отменен.

18 января 2024 года МВД Эстонии заявило, что митрополит Евгений представляет угрозу безопасности государства. Оно отказалось продлить ему вид на жительство. В пресс-релизе департамента полиции и пограничной охраны говорилось, что Евгений в своей публичной деятельности «поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на делавшиеся ему ранее предупреждения».

Лаури Ляэнеметс, комментируя это решение, заявил, что митрополит Евгений находится в прямом подчинении патриарха Кирилла, а тот «является человеком Кремля, дающим войне в Украине свое так называемое святое благословение в качестве религиозного лидера». Кроме того, Ляэнеметс отметил, что последние полгода митрополит провел в основном в России, а обычные россияне не могут приехать в Эстонию. «Почему мы должны делать исключение? И если мы говорим о митрополите Евгении, то последние полгода или даже больше он в основном провел в России, точнее, в Москве. Его не было в Эстонии. Я так понимаю, руководство церковью успешно осуществлялось и дистанционно в течение долгого времени», — сказал Ляэнеметс.

С момента обмена письмами с эстонским МВД осенью 2022 года митрополит Евгений больше не делал публичных заявлений о войне. Протодиакон Андрей Кураев, который последовательно критикует позицию РПЦ относительно войны в Украине, отмечает, что Евгений «и в самом деле наименее решительно» среди иерархов из балтийских стран дистанцировался от «военной риторики» патриарха Кирилла. «Но вряд ли он высказывался в поддержку — иначе бы его выслали до окончания срока визы», — пишет Кураев.

После отказа в продлении вида на жительство к Ляэнеметсу обратились трое священнослужителей евангелической лютеранской церкви. Энн Ауксманн, Иллимар Тоомет и Вейко Вихури заявили, что государство не имеет права диктовать церковным лидерам, какие политические или социальные взгляды они должны высказывать. «Насколько нам известно, митрополита Евгения обвиняют не в каких-либо правонарушениях, а в недостаточном принятии и выражении политических взглядов правительства», — говорится в заявлении священнослужителей.

Действующий вид на жительство у митрополита Евгения истекает 6 февраля. Сам он решение эстонского МВД не комментировал.