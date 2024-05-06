Bloomberg: нефтегазовая отрасль в России столкнулась с нехваткой рабочих. Ей приходится конкурировать с армией и производителями оружия

Российская нефтегазовая отрасль столкнулась с серьезным дефицитом рабочей силы в связи с переводом экономики на военные рельсы, усугубившимся демографическим кризисом и высокой конкуренцией со стороны армии и предприятий оборонной промышленности, пишет Bloomberg.

По оценкам компании Kasatkin Consulting, бывшего исследовательского центра Deloitte, нефтегазовому сектору России в 2024 году не хватает около 40 тысяч сотрудников. Дефицит, как свидетельствуют данные портала по поиску работы hh.ru, касается как квалифицированного персонала, так и низкоквалифицированных работников.

По расчетам Bloomberg, основанным на данных Федеральной службы статистики, с 2017 года нефтегазовая отрасль предлагала зарплату, которая как минимум на две трети превышала среднюю по стране. В январе и феврале 2024 года ежемесячная зарплата в отрасли составляла в среднем чуть более 125 тысяч рублей. Но эта сумма, как отмечает Bloomberg, «не выдерживает конкуренции» с теми суммами, которые получают добровольцы за службу в российской армии, а разовая выплата при подписании контракта, которая в некоторых регионах достигает миллиона рублей, может быть эквивалентна почти годовой зарплате среднего рабочего на нефтегазовом месторождении.

Кроме того, как отмечают аналитики и рекрутеры, работающие в отрасли, нефтегазовым компаниям приходится конкурировать с оборонными предприятиями на фоне резко возросшего спроса на оружие. В качестве примера Bloomberg приводит госкорпорацию «Ростех», которая в прошлом году повысила зарплаты в среднем на 17,2%.

Еще одной причиной дефицита рабочей силы в нефтегазовой отрасли Bloomberg называет демографический кризис, который возник после спада рождаемости в 1990-х годах и усугубился вначале из-за пандемии, а затем из-за вторжения в Украину и «мобилизации» российской экономики. Нехватка кадров касается предприятий во всех сферах экономики, но в нефтегазовой отрасли, как отмечает Bloomberg, это может иметь долгосрочные последствия.

Кроме того, последствием полномасштабного вторжения России в Украину стало ограничение притока рабочей силы из-за границы — ослабление рубля и международные санкции привели к тому, что Россия стала менее привлекательной для трудовых мигрантов из стран бывшего СССР.

Некоторые компании нефтегазовой отрасли, чтобы привлечь сотрудников, ввели выплаты за приведенного друга. Также работникам предлагают горячие обеды, медосмотры, корпоративный отдых, а при достижении пенсионного возраста призывают сотрудников «работать как можно дольше», однако эти меры пока не могут решить проблему дефицита кадров, пишет Bloomberg.

В министерстве энергетики РФ журналистам на запрос о комментарии не ответили.

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