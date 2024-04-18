Гавриил Григоров / Спутник / AP / Scanpix / LETA

Парламентская ассамблея выпустила резолюцию в связи с Алексея Навального в колонии. Ее приняли 17 апреля, текст документа появился на сайте ПАСЕ 18 апреля.

В принятом документе сказано, что российское государство «преследовало и в конечном счете убило» Навального за то, что он вступил в оппозицию режиму Владимира Путина. Ассамблея считает, что власти РФ «несут полную ответственность за убийство Алексея Навального, который подвергся пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению».

ПАСЕ призвала ввести санкции в отношении людей, которые несут ответственность за преследование и пытки Навального. Ассамблея опубликовала «Список Навального», в котором перечислены имена более 50 человек. В перечень, в частности, вошли сотрудники колоний, полицейские, прокуроры и судьи, а также провластный блогер .

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В своей резолюции ПАСЕ заявила, что при правлении Владимира Путина Россия превратилась в диктатуру (ассамблея уже делала похожее заявление), а правящий режим «полностью посвятил себя войне с демократией».

Режим Владимира Путина придерживается неоимпериалистической идеологии «Русского мира», которую Кремль превратил в инструмент разжигания войны. Эта идеология используется для уничтожения остатков демократии, милитаризации российского общества и оправдания внешней агрессии с целью расширения границ Российской Федерации за счет включения в нее всех территорий, когда-то находившихся под российским господством, включая Украину.

ПАСЕ раскритиковала патриарха Кирилла и назвала Русскую православную церковь «идеологическим продолжением режима Владимира Путина, причастному к военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым от имени РФ и идеологии „Русского мира“». В заявлении сказано, что Московский патриархат РПЦ и Кирилл отстаивают идеологию «Русского мира», называют войну против Украины «священной войной всех русских» и призывают православных верующих жертвовать собой ради России. «Ассамблея потрясена таким надругательством над религией и искажением христианской православной традиции режимом Владимира Путина и его ставленниками в Московском патриархате», — сказано в резолюции.

Парламентская ассамблея, как и заявляла ранее, отказалась признавать Путина легитимным президентом РФ и призвала страны, входящие в Совет Европы, а также в Евросоюз, прекратить с ним любые контакты. Ассамблея поддержала предложение Юлии Навальной, вдовы Алексея Навального, которая призвала применить против «пособников преступного режима Владимира Путина» инструменты, разработанные для борьбы с организованной преступностью.

В своем заявлении ПАСЕ призвала предоставить Украине оружие и боеприпасы, чтобы она могла противостоять России, а также усилить санкции против России, в том числе ввести ограничения против Московской биржи и «Росатома». В ПАСЕ заявили, обращаясь к ЕС и странам G7, что в соответствии с международным гуманитарным правом российские нефтеперерабатывающие заводы должны считаться законными военными целями.

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