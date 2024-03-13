Marc Mueller / MSC / EPA / Scanpix / LETA

Газета The Washington Post опубликовала колонку Юлии Навальной. В ней вдова лидера российской оппозиции рассуждает о незаконности власти Владимира Путина, намеревающегося переизбраться на пятый президентский срок. Навальная называет Путина убийцей, гангстером и лидером мафиозной группировки. Она призывает россиян участвовать в протестной акции «Полдень против Путина» на выборах, а страны Запада — вводить санкции против путинского окружения и не признавать самого Путина легитимным главой государства. «Медуза» публикует перевод колонки Юлии Навальной.

16 февраля 2024 года, за месяц до очередных «выборов» в России, мой муж, Алексей Навальный был убит в тюрьме по прямому приказу Владимира Путина. Я никогда не хотела быть политиком, не хотела выступать с трибун и писать колонки в международные медиа. Однако Путин не оставил мне выбора. Поэтому я хочу сказать вам несколько важных вещей, которые все эти годы пытался сказать Алексей.

Чтобы победить Путина или хотя бы серьезно наказать его, надо отдавать себе отчет в том, с кем вы имеете дело. К сожалению, слишком многие люди на Западе все еще воспринимают его как легитимного политического лидера, спорят о его идеологии и ищут в его поступках политическую логику. Это большая ошибка, которая порождает новые ошибки и помогает Путину снова и снова обманывать своих оппонентов.

Владимир Путин — не политик, а гангстер. Алексей Навальный потому и стал таким знаменитым в России и таким ненавистным для Путина, что с самого начала своей борьбы говорил о Путине и его окружении как о бандитах, захвативших и использующих власть исключительно ради собственного обогащения и реализации только личных амбиций.

Посмотрите на Путина как на предводителя мафиозной группировки — и вам станет понятна и его жестокость, и его цинизм, и его склонность к насильственным действиям, и любовь к вульгарной роскоши, и готовность лгать и убивать. Все его разговоры о религии, истории, культуре и политике могут ввести в заблуждение западного зрителя. Но в России все знают, что бандиты всегда любили носить большие кресты, позировать в церквях и представлять себя борцами за высшую справедливость и традиционные ценности, которые в их понимании сводятся к жестокому кодексу профессиональных преступников.

Посмотрите на Путина как на лидера мафиозной группировки — и вы поймете, как его наказать и приблизить его конец. Для криминальных лидеров очень важен статус — и внутри своей банды, и во внешнем мире. К сожалению, Путин захватил власть в России, и там может сам себя объявить законным президентом или даже короноваться как наследник русских царей. Но почему в демократических странах продолжают признавать его преступную власть легитимной? Почему избранные на честных выборах мировые лидеры ставят себя на один уровень с бандитом, который десятилетиями фальсифицирует выборы, убивает, держит в тюрьмах или выдавливает из страны всех своих критиков, а теперь еще и развязал кровавую войну в Европе, напав на Украину?

Я не обещаю вам, что отказ от признания результатов президентских выборов в марте 2024 года приведет к моментальному крушению путинского режима. Но это будет важный сигнал и для гражданского общества России, и для все еще лояльных Путину элит, и для всего мира. Сигнал о том, что Россией правит не признаваемый всеми президент, а презираемый и публично осуждаемый преступник. Только тогда избавление от Путина даже для сохраняющих ему лояльность людей будет выглядеть единственным вариантом выхода из тупика и возвращением к нормальной экономической и политической жизни.

Для криминальных лидеров очень важны деньги. Путину совершенно безразличны страдания простых людей как в Украине, так и в России. Его мало беспокоит состояние экономики России — до тех пор, пока денег хватает на содержание армии, карательных служб и обогащение его самого и его приближенных. Единственное, что причиняет Путину боль, — это лишение доходов его, его семьи и его ближайшего окружения.

Возможно, дотянуться санкциями до самого Путина сейчас уже не получится. Но лишить наворованного его ближний круг, менеджмент его режима и проводников его решений на местах реально. Лишите гангстеров их денег — и они утратят лояльность к своему главарю.

Именно поэтому я призываю к максимальному расширению и тщательному исполнению санкций против всех более-менее заметных системных политиков, связанных с Путиным «бизнесменов», чиновников и силовиков России. Лишив тысячи влиятельных фигур путинского режима их капиталов и имущества, вы создадите реальные предпосылки для внутреннего раскола и последующего краха путинского режима.

Масштабная поддержка Украины и ее армии в борьбе против немотивированной агрессии со стороны Путина стала для стран Запада естественным моральным выбором. Безусловно, военное поражение Путина в Украине поставило бы его режим на грань катастрофы. Однако история знает и примеры того, как поражения не приводили к падению диктаторских режимов. Поражение Саддама Хусейна в Кувейте не привело его режим к краху, и после проигранной войны Хусейн и его банда еще десять лет терроризировали жителей Ирака и соседних стран.

Для того, чтобы путинский режим не пережил очередной кризис, в том числе, вызванный военными неудачами в Украине, важно помогать и тем силам, которые продолжают сопротивление внутри России. Не верьте тому, что в России никто не сопротивляется Путину и все поддерживают его войну. В России установлена жесткая диктатура. Количество политзаключенных в российских тюрьмах втрое больше, чем во времена борьбы советской системы с диссидентами и отказниками. Права человека попираются, нет свободы слова и возможности протеста.

Но и в таких тяжелых условиях люди России находят способы выступить против репрессивного режима. Любая возможность легально выразить недовольство становится массовым протестом. Сотни тысяч людей стояли в очередях в надежде добиться регистрации на президентских выборах кандидата, выражающего антивоенные взгляды.

Похороны моего мужа в Москве тоже стали многодневной акцией протеста. Несмотря на все старания властей, десятки тысяч людей посетили его могилу, засыпав ее цветами. Люди знают, что карательные службы режима фиксируют всех участников таких акций и они могут быть наказаны позже, но они все равно делают это, и не только в Москве, но и по всей России.

Последний призыв моего мужа к россиянам — принять участие в акции «Полдень против Путина». Суть ее заключается в том, чтобы противники Путина пришли на избирательные участки в полдень 17 марта. Цель этой акции — не повлиять на результаты голосования, которые все равно будут фальсифицированы, и не поддержать кого-то из допущенных к выборам путинских марионеток. Алексей хотел, чтобы это была всероссийская протестная акция, демонстрирующая всю фальшивость путинских выборов и готовность гражданского общества России продолжать сопротивление.

Я призываю политических и общественных лидеров Запада помогать всем тем гражданам России, кто сопротивляется путинскому режиму. Я призываю услышать голос свободной России и занять, наконец, принципиальную позицию по отношению к Путину — не признавать итоги фальсифицированных выборов, не признавать Путина легитимным президентом России.

Мир должен наконец осознать, что Путин не тот, кем хочет казаться. На самом деле он узурпатор, тиран, военный преступник и убийца.

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