Европарламент принял резолюцию в связи с убийством Алексея Навального В ней открыто поставлена под вопрос легитимность президента России Владимира Путина

John Macdougall / AFP / Scanpix / LETA

Европейский парламент принял резолюцию, в тексте которой прямо сказано, что Алексей Навальный был убит, а ответственность за его убийство несут российские власти и лично президент РФ Владимир Путин.

Резолюцию поддержали 506 евродепутатов, девять проголосовали против, еще 32 воздержались.

Вот главные тезисы из резолюции (полный текст есть в распоряжении «Медузы»):

Правительство России и лично Владимир Путин несут уголовную и политическую ответственность за убийство их главного оппонента Алексея Навального, и в таких обстоятельствах есть основания поднять вопрос легитимности Владимира Путина.

Европарламент выражает соболезнования семье Алексея Навального и его коллегам, а также «его бесчисленным сторонникам по всей России», и выражает поддержку Юлии Навальной в ее стремлении продолжить работу, начатую ее мужем, — как и Фонду борьбы с коррупцией, который основал Алексей Навальный.

Выражает уважение Алексею Навальному как политическому лидеру, который «благодаря своей отваге, харизме и способности объединять людей достиг того, чего другие пытались достичь, но удалось это немногим».

Европарламент призывает власти России позволить семье Алексея Навального захоронить его тело в том порядке, как пожелают его родные, а также требует «независимого и прозрачного международного расследования точных обстоятельств смерти Алексея Навального и установления ответственных».

Европарламент требует привлечь к ответственности «политическое руководство России» и ввести санкции против людей, причастных к уголовному преследованию Алексея Навального.

Европарламент выражает солидарность со всеми людьми в России и за ее пределами, кто, несмотря на «тоталитарные репрессии», продолжает «говорить правду и борется за демократическое и мирное будущее для России».

Осуждает эскалацию нарушений прав человека со стороны российского режима и осуждает продолжающиеся репрессии против критиков правительства, правозащитников, антивоенных и экологических активистов и независимых журналистов, а также усиление подавления ЛГБТК-сообществ. Призывает Совет ООН по правам человека провести немедленное расследование заключений, пыток и убийств политических оппонентов; подчеркивает, что убийство Алексея Навального служит суровым напоминанием о срочной необходимости противодействовать репрессивной политике, проводимой российским режимом, и занять решительную позицию против таких действий.

Европарламент требует немедленно и без каких-либо условий освободить в России всех политических заключенных. Среди них Владимир Кара-Мурза, Юрий Дмитриев, Илья Яшин, Алексей Горинов, Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, Вадим Останин, Даниэль Холодный, Виктория Петрова, Мария Пономаренко, Саша Скочиленко, Светлана Петрийчук, Женя Беркович, Дмитрий Иванов, Иоанн Курмояров, Игорь Барышников, Дмитрий Талантов, Алексей Москалев и Иван Сафронов.

Европарламент призывает российские власти «немедленно прекратить применение пыток».

Призывает активизировать усилия по поиску реальных способов освобождения наиболее пострадавших политических заключенных, особенно имеющих заболевания или подвергавшихся пыткам, — включая вариант возможного обмена заключенными.

Призывает российские власти «немедленно освободить сотни задержанных, которые мирно отдавали дань памяти Алексею Навальному».

Призывает отменить репрессивные законы, включая те, которые подразумевают «цензуру правдивой информации об агрессивной войне России против Украины», а также законы о так называемых «иностранных агентах» и «нежелательных организациях».

Призывает государства-члены ЕС расширить и облегчить программу выдачи гуманитарных виз для российских правозащитников, демократических активистов и независимых журналистов, которым грозит политическое преследование.

Призывает избегать необоснованного и непропорционального применения ограничительных мер в отношении лиц, ищущих убежища от действующего российского правительства и борющихся против него.

Призывает упростить для российских диссидентов процессы регистрации организаций и юридических лиц в ЕС, открытие банковских счетов и осуществление других административных потребностей, чтобы они могли продолжить свою работу в изгнании.

Осуждает «империалистическую и неоколониальную политику российского режима» и самым решительным образом осуждает продолжающуюся агрессивную войну России против Украины; вновь заявляет, что Евросоюз и его партнеры-единомышленники во всем мире должны продолжать политическую, экономическую и военную поддержку Украины.

Обязуется постоянно бороться с нарушениями российским режимом своей Конституции и международного права, включая выборы 17 марта 2024 года, принимая во внимание тот факт, что эти выборы, как ожидается, пройдут на оккупированных территориях Украины и в условиях усиленного подавления политического плюрализма и СМИ.

«Медуза» поговорила с внештатным советником болгарской делегации Европарламента и консультанта Петаром Таневым, который участвовал в продвижении проекта резолюции. Он рассказал, как принималась резолюция и чем она принципиально отличается от предыдущих.

Алексея Навального убили в пятницу, 16 февраля. На следующей же неделе в Европарламенте стали обсуждать возможность приезда Юлии Навальной. Некоторое время шли дискуссии о формате выступления — делать ли по его итогам резолюцию, или ограничиться заявлением. Например, Сергей Лагодинский (немецкий политик российского происхождения, депутат Европарламента — прим. «Медузы»), выступал за то, чтобы это была именно резолюция. Было некоторое обсуждение по поводу названия резолюции — понятно, что главный акцент должен быть сделан на факте убийства Навального, но необходимо было понять, что делать дальше с российскими политзаключенными, которые продолжают сидеть в тюрьмах и с гражданским обществом, которое подвергается репрессиям, о проблемах которых говорила в своей речи Совету министров ЕС Юлия Навальная. Я могу сказать, что для депутатов Европарламента убийство Навального стало неким триггером — они стали обращать больше внимания на проблемы гражданского общества в России, и необходимость нового подхода поддержки ЕС, что видно по резолюции.

Европарламент призывает государства-члены избегать неоправданного и непропорционального применения ограничительных мер для тех, кто ищет убежище от режима в России — в частности, предлагается упростить процедуру и расширить программу выдачи гуманитарных виз для правозащитников, активистов и журналистов и введения для этих групп многократных виз в масштабах Евросоюза.

В первый раз в резолюции упомянута проблема с банковскими счетами. Поддержка российских политзаключенных и гражданского общества, проблемы с открытием счетов для тех, кто был вынужден покинуть Россию — раньше это не было официально зафиксировано Европарламентом. Это важная ступень, которая поможет нам двигаться дальше.

В резолюции есть несколько параграфов о будущих выборах в России. Например, Европарламент принимает во внимание факт отказа участия в выборах для антивоенных кандидатов и прозрачный, демократический, как электоральный, так и политический процесс в России несовместим с проводимыми репрессиями, кульминацией которых стало убийство крупного оппозиционного лидера России.

Европарламент подчеркивает, что лично Владимир Путин и российское правительство несут ответственность уголовную и политическую ответственность за убийство Навального — и при таких обстоятельствах вопрос легитимности Путина необходимо будет поднимать в международном дискурсе. Дополнительно прописано, что Европарламент обязуется реагировать на нарушение российским государством собственной же конституции, в том числе, на выборах 17 марта 2024 года.

В отношении России таких заявлений раньше никогда не было. В целом, резолюция Европарламента призвана дифференцировать подвергаемое репрессиям гражданское общество России и тот режим, который сейчас существует в стране. Я надеюсь, что это позволит Совету ЕС в дальнейшем разработать обновленный подход в разработке санкционной политики, разграничивая гражданское общество и тот режим, на который эти санкции направлены.

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова, вынужденно покинувшая Россию из-за уголовного преследования, также участвовала в продвижении резолюции.

Вот что она сказала «Медузе»:

Та беспрецедентная атака на адвокатов Навального, которая произошла 13 октября 2023 года, в результате которой они были обвинены в участии в экстремистском сообществе Фонда борьбы с коррупцией и Навального, а суды вынесли решения об их заключении под стражу, свидетельствуют о возвращении России к правилам 1937-го года. Даже в советские времена адвокатов не обвиняли по политическим статьям их клиентов и не сажали.

Через четыре месяца после этой атаки последовало убийство нашего клиента — Алексея Навального.

С нашей подачи в резолюцию добавлен пункт о необходимости поддержки работающих в России адвокатов и юристов — потому что они солдаты, которые сейчас работают на передовой и все удары принимают на себя.

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