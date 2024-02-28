Johanna Geron / Reuters / Scanpix / LETA

Юлия Навальная 28 февраля выступила на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге. В своей речи она заявила о необходимости продолжать борьбу с Владимиром Путиным — и подчеркнула, что для этого нужно применять новаторские подходы, так как санкции и резолюции уже не работают. Также она призвала европейские страны не преследовать россиян, выступающих против войны, а работать вместе с ними. «Медуза» публикует полный текст ее речи.

Уважаемые дамы и господа, благодарю за возможность выступить здесь сегодня. После того, как Путин первый раз попытался убить Алексея, мы несколько месяцев жили на юге Германии. Алексей восстанавливался после отравления, заново учился ходить и писать. Мы много гуляли, иногда ездили в короткие поездки. В одну из таких поездок отправились в Страсбург вместе с нашими детьми. И для меня, и для Алексея это один из самых любимых городов, мы несколько раз бывали тут вместе, а тогда, три года назад, решили показать его детям. Теперь мой муж мертв. А я снова в Страсбурге, но я больше не гуляю по нему с семьей. Я стою здесь и обращаюсь к вам, а в вашем лице — ко всей Европе.

Я думала, что за 12 дней, которые прошли с убийства Алексея, у меня будет достаточно времени подготовить эту речь. Но сначала мы неделю добивались того, чтобы нам отдали тело Алексея и дали провести похороны. Потом я выбирала кладбище и гроб. Похороны должны состояться послезавтра, и я до сих пор не уверена, пройдут они мирно или полиция будет задерживать тех, кто пришел проститься с моим мужем. Тем не менее, я стою здесь, потому что у ваших избирателей есть важный вопрос. Они задают его вам, а вы мне. Этот вопрос: «Как я могу помочь вам в вашей борьбе?»

В прошлую субботу минуло два года, как Путин начал полномасштабную войну против Украины. Вероломную и подлую войну. Весь мир бросился помогать Украине. Но два года прошло. Много усталости, много крови, много разочарования, а Путин никуда не делся. Все средства уже задействовали: оружие, деньги, санкции. Ничего не работает. И случилось самое страшное: все стали привыкать к войне. Тут и там стали говорить: «Ну все равно нам придется договариваться с Путиным». А потом Путин убил моего мужа, Алексея Навального. По его приказу Алексея пытали три года: держали впроголодь в каменном мешке, по кусочку отрезали от него внешний мир, лишали свиданий, телефонных звонков, а потом даже писем. А потом убили. Даже после этого они издевались над его телом, издевались над его матерью.

С одной стороны, публичное убийство снова показало всем, что Путин способен на все и что с ним нельзя вести переговоры. Но, с другой стороны, я также вижу, как все шокированы. Многим кажется, что Путина вообще не победить. И в отчаянии они спрашивают у меня: как вам помочь? И я думаю, как бы Алексей ответил на этот вопрос? Я попробую ответить, но чтобы сделать это, мне надо немного рассказать вам о том, каким он был.

Юлия Навальная выступила в Европарламенте Meduza

Алексей был изобретателем. У него всегда были новые идеи относительно всего, однако особенно — относительно политики. У вас будут выборы в начале июня. Многие из вас будут проводить кампании: встречаться с избирателями, давать интервью, снимать рекламу. А теперь представьте себе, что все это невозможно. Никакие телеканалы не возьмут у вас интервью. Никакие деньги в мире не смогут помочь вам выпустить рекламный ролик. А избирателей, которые пришли на встречу, арестовывают вместе с их кандидатом. Добро пожаловать в путинскую Россию.

И все равно Алексей Навальный смог стать в ней самым известным политиком. Он смог заразить своими идеями миллионы людей. Как ему это удалось? Он постоянно фантазировал и экспериментировал. Вас не пускают в телевизор? Вы начинаете делать видео на YouTube так, что их посмотрит вся страна. Вас не пускают на выборы? Вы придумываете стратегию тактического голосования, которая отберет места у правящей партии. Даже из путинского ГУЛАГа Алексей умудрялся передавать идеи проектов, от которых Кремль паниковал. Он был противоположностью всего скучного.

Это ответ на вопрос. Если вы действительно хотите победить Путина, вы должны стать инноваторами. Вы должны перестать быть скучными. Невозможно навредить Путину еще одной резолюцией или еще одним пакетом санкций, который ничем не отличается от предыдущих. Невозможно победить его, думая о нем как о человеке с принципами, у которого есть мораль и правила. Он не такой, и Алексей это давно понял. Вы имеете дело не с политиком, а с кровавым монстром. Путин — главарь организованной преступной группировки. В нее входят отравители и наемные убийцы, но все они пешки. Главное — это близкие к Путину люди, его друзья, подручные, хранители мафиозной кассы.

Вам — и нам всем — нужно бороться с криминальной группировкой. И политическая инновация заключается в том, что надо использовать те методы, которые применяются для борьбы с организованной преступностью, а не для политической конкуренции. Не дипломатические ноты, а расследования финансовых махинаций. Не выражения озабоченности, а поиск пособников мафии в ваших странах, незаметных юристов и финансистов, которые помогают Путину и его друзьям прятать деньги.

В этой борьбе у вас есть надежные союзники — это десятки миллионов россиян, которые против войны, против Путина, против зла, которое он несет. Вы не должны преследовать их — наоборот, вы должны работать вместе с ними. С нами.

Путин должен ответить за то, что он сделал с моей страной. Путин должен ответить за то, что он сделал с соседней мирной страной. И Путин должен ответить за все, что он сделал с Алексеем. Мой муж никогда не увидит, какой будет прекрасная Россия будущего, но ее должны увидеть мы. И я сделаю все что в моих силах, чтобы осуществить его мечту — чтобы зло отступило, а прекрасное будущее пришло. Спасибо.

Юлия Навальная в российской политике

Юлия Навальная заявила, что продолжит дело своего мужа. Нам снова есть на что надеяться? Отвечает Дэниел Трейсман — один из главных исследователей путинской эпохи (и соавтор Сергея Гуриева)

Юлия Навальная в российской политике

Юлия Навальная заявила, что продолжит дело своего мужа. Нам снова есть на что надеяться? Отвечает Дэниел Трейсман — один из главных исследователей путинской эпохи (и соавтор Сергея Гуриева)