Министерство иностранных дел России вызвало посла Великобритании Найджела Кейси и выразило ему «решительный протест» из-за недавних заявлений главы британского МИДа Дэвида Кэмерона о том, что Украина может применять британское оружие для ударов по российской территории.

В пресс-релизе российского министерства слова Кэмерона назвали «враждебным выпадом», который, по мнению РФ, противоречит заверениям Великобритании о том, что переданные Киеву британские ракеты большой дальности не будут применяться для ударов по России. В МИД РФ считают, что таким образом Кэмерон «дезавуировал эту позицию, признав де-факто свою страну стороной конфликта».

Ведомство заявило Кейси, что российская сторона рассматривает слова Кэмерона как «как свидетельство эскалации и подтверждение роста вовлеченности в военные действия на стороне Украины».

«Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами», — сказали в МИД России.

Также 6 мая в МИД РФ был вызван посол Франции Пьер Леви. Он пробыл в министерстве 40 минут. В МИДе пока не комментировали его визит. ТАСС со ссылкой на дипломатический источник Франции сообщил, что Леви будет представлять страну на инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая.

В начале мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Reuters сказал, что Украина имеет право применять британское оружие для ударов по территории России. В Кремле назвали заявления британского министра «эскалацией напряженности вокруг украинского конфликта».

Великобритания — один из ключевых союзников Украины, предоставляющих Киеву военную помощь. В мае 2023 года Лондон передал Киеву ракеты Storm Shadow, дальность полета которых составляет как минимум 250 километров. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Великобритания согласилась поставить Украине эти ракеты при условии, что ВСУ не будут использовать их для ударов по объектам на территории России.

Осенью 2023-го ВСУ применили Storm Shadow для ударов в Севастополе, который Украина и большинство государств — членов ООН считают украинским. Россия после аннексии Крыма в 2014 году считает город субъектом РФ.

О ракетах Storm Shadow

Украина получила от Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow. Что это изменит на фронте? Военный эксперт Льюис Пейдж написал об этом колонку в The Telegraph. Мы публикуем ее перевод

О ракетах Storm Shadow

Украина получила от Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow. Что это изменит на фронте? Военный эксперт Льюис Пейдж написал об этом колонку в The Telegraph. Мы публикуем ее перевод