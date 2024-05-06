Войска РФ нанесли авиаудар и атаковали дронами Сумскую область. Повреждена энергетическая инфраструктура, часть региона осталась без электричества

Российские войска вечером 5 мая нанесли авиаудар по энергетическим объектам Сумской области, а ночью атаковали регион дронами типа «Шахед», сообщила администрация.

Населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов остались без электричества. Объекты критической инфраструктуры, включая больницы, перевели на резервное питание, сообщил глава областной военной администрации Алексей Дрозденко. В городе начали разворачивать «пункты несокрушимости», где люди могут получить доступ к электричеству.

Кроме того, ночью и утром в Сумской области были обстреляны территория Сумского района, а также Хотинская, Белопольская и Эсманская общины, сообщил Дрозденко. О пострадавших в его сообщении не говорится.

Над территорией Сумской области ночью были сбить 12 беспилотников из 13, запущенных российскими войсками, сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.

Российские войска последние несколько месяцев увеличили интенсивность ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Западные СМИ писали, что россияне изменили тактику — они бьют по объектам в регионах, менее защищенных системами ПРО, чем, например, Киевская область.