Европейский парламент принял резолюцию «О недемократических президентских выборах в России и их незаконном проведении на оккупированных территориях».

В документе говорится, что «так называемые президентские выборы в России были нелегитимными и недемократичными».

«Это фарсовый спектакль российских властей преследовал единственную цель — создать видимость электоральной легитимности Владимира Путина, его политики беспощадных внутренних репрессий и, прежде всего, агрессивной войны против Украины», — говорится в резолюции.

В резолюции осуждается проведение выборов на оккупированных территориях Украины. Члены Европарламента призывают страны Евросоюза и международное сообщество не признавать результаты выборов легитимными, так как они прошли на оккупированных территориях и «даже внутри России не были ни свободными, ни справедливыми».

Европарламент приветствовал «храбрость тысяч людей в России, которые протестуют против режима Путина и стремятся сделать свою страну демократической, в том числе с помощью актов сопротивления во время так называемых выборов, когда заполнили избирательные участки в России и за границей в полдень 17 марта».

В документе также утверждается, что Кремль и лично Путин «несут уголовную и политическую ответственность» за смерть Алексея Навального. Кроме того, Европарламент призвал освободить российских политзаключенных. В документе говорится, что страны ЕС должны продолжать «активно поддерживать» независимые российские организации гражданского общества, независимые СМИ и правозащитников, а также предоставлять гуманитарные визы и оказывать другую поддержку российским диссидентам.

«Ничтожные приняли ничтожное», — прокомментировала резолюцию Европарламента официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Выборы в России проходили с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Независимое движение наблюдателей «Голос» по итогам выборов выпустило заявление, в котором говорится, что в России еще никогда не было «президентской кампании, которая настолько не соответствовала бы конституционным стандартам». По оценке независимых электоральных аналитиков, около 22 миллионов голосов на выборах президента были сфальсифицированы в пользу Владимира Путина.

Единственным лидером из стран Евросоюза, который поздравил Путина с победой на выборах, стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Евросоюз в своем заявлении подверг критике голосование, которое «проходило в условиях жестких ограничений». Из заявления не следовало, что ЕС не признает результаты выборов в России.

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