Премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил Путина с победой на выборах. Он стал единственным из лидеров стран ЕС, кто это сделал

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо Владимиру Путину, в котором поздравил его с переизбранием на пост президента России. Об этом сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши, передает телеканал RTL.

По его словам, Орбан направил письмо Путину после объявления окончательных результатов выборов в России, то есть 21 марта. Премьер отметил, что Венгрия выступает за мир.

«Мы убеждены, что поддержание диалога является необходимым условием для скорейшего достижения мира», — говорится, по словам пресс-секретаря, в письме. Орбан также заверил Путина, что Венгрия «готова к расширению сотрудничества между странами в областях, не ограниченных международным правом».

На данный момент Орбан стал единственным лидером страны Евросоюза, который поздравил Путина с победой на выборах.

15 марта, в первый день основного голосования на выборах президента России, председатель Европейского совета Шарль Мишель опубликовал саркастический пост в соцсети Х, поздравив Владимира Путина с победой. «Никакой оппозиции. Никакой свободы. Никакого выбора», — написал он.

После подведения итогов президентских выборов Путина с победой поздравили президенты Ирана, Египта, Венесуэлы, Турции, Узбекистана, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава КНДР Ким Чен Ын, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, президент Сербии Александр Вучич, лидер политического крыла ХАМАС Исмаил Хания и Александр Лукашенко.

Евросоюз выразил сожаление в связи с отсутствием наблюдателей ОБСЕ на выборах президента России и подверг критике голосование, которое «проходило в условиях жестких ограничений». При этом из его заявления не следует, что ЕС не признает результаты выборов в России.

Выборы в России проходили с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, Путин набрал 87,28% голосов.

Независимое движение наблюдателей «Голос» по итогам выборов выпустило заявление, в котором говорится, что в России еще никогда не было «президентской кампании, которая настолько не соответствовала бы конституционным стандартам». По оценке независимых электоральных аналитиков, около 22 миллионов голосов на выборах президента были сфальсифицированы в пользу Владимира Путина.

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