«Никакой оппозиции. Никакой свободы. Никакого выбора». Председатель Европейского совета «поздравил» Путина с «убедительной победой» на выборах президента РФ

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в первый день основного голосования на выборах президента России опубликовал саркастический пост в соцсети Х, поздравив Владимира Путина с победой.

«Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, которые начинаются сегодня. Никакой оппозиции. Никакой свободы. Никакого выбора», — написал Мишель.

Как отмечает Deutsche Welle, обратившее внимание на пост председателя Европейского совета, другие политики Евросоюза и НАТО тоже скептически высказались о президентских выборах в РФ.

Так, представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля сказал, что в современной России сложно представить справедливое и демократическое голосование. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что эти выборы не могут быть свободными и честными. «Выборы в России не будут свободными и честными. Мы знаем, что оппозиционные политики находятся под стражей, а другие убиты, многие — в изгнании», — сказал он.

15 марта в России и на аннексированных РФ территориях Украины стартовали трехдневные выборы президента. Основной день голосования — 17 марта. В выборах участвуют четыре кандидата: Владимир Путин, выдвинувшийся на пятый срок, и представители системных партий Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»).

Российские оппозиционные политики призвали провести на выборах протестную акцию «Полдень против Путина». Она предполагает, что те, кто выступает против Путина, придут на избирательные участки в одно время — в 12 часов дня 17 марта. Акцию поддерживал погибший в колонии лидер оппозиции Алексей Навальный. После смерти политика его соратники назвали участие в акции «Полдень против Путина» «политическим завещанием Навального».

Кроме того, команда Навального выпустила приложение «Фотон», которое случайным образом предлагает избирателю, за кого, кроме Путина, отдать голос на выборах или испортить бюллетень.