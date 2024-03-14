В России началось трехдневное голосование на выборах президента. Путин идет на пятый срок

Избирательный участок в поселке около города Новая Ладога Ленинградской области, 14 марта 2024 года Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA

В России стартовали выборы президента — голосование будет проходить три дня с 15 по 17 марта. Первые участки открылись на Камчатке и Чукотке. Основным днем голосования считается воскресенье, 17 марта.

По данным Центризбиркома, в российских регионах работают почти 94 тысячи избирательных участков, которые будут открыты каждый день с 08:00 до 20:00 по местному времени. Для голосования изготовлены более 113,5 миллиона избирательных бюллетеней.

В дополнительно с избирательными участками организовано дистанционное электронное голосование (ДЭГ). С 25 февраля проходило досрочное голосование в труднодоступных местах, а с 1 марта — голосование за рубежом (там открыты 269 участков). Досрочно на выборах проголосовали свыше 2,3 миллиона избирателей, утверждали в ЦИК.

Выборы президента РФ также проводятся в аннексированном Крыму и на территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, оккупированных российскими войсками в ходе полномасштабного вторжения в Украину. МИД Украины призвал сограждан, проживающих на оккупированных территориях, не принимать участия в голосовании на выборах президента РФ. Верховная Рада обратилась к международному сообществу с призывом осудить проведение российских выборов в оккупированных частях Украины.

Кто баллотируется?

В выборах участвуют четыре кандидата: Владимир Путин, выдвинувшийся на пятый срок, а также представители системных партий Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»). Соперники Путина отказались от его критики в ходе предвыборной кампании. Ни одного представителя оппозиции или кандидата с антивоенной позицией российский ЦИК до выборов не допустил.

Согласно соцопросам государственных служб, за Путина на выборах намерены проголосовать более 70% избирателей. Как сообщали источники «Медузы», по задумке Кремля на нынешних выборах Путин должен продемонстрировать «рекордные результаты» — и набрать больше 80%.

Первые результаты голосования ЦИК огласит сразу после закрытия избирательных участков в Калининграде — 17 марта в 21:00 по московскому времени. Предварительные итоги выборов будут известны в первой половине дня 18 марта.

Что предпримет оппозиция?

Российская оппозиция предложила провести протестную акцию на выборах «Полдень против Путина». Ее придумал бывший депутат заксобрания Петербурга Максим Резник. Акция предполагает, что те, кто выступает против Путина, придут на избирательные участки в одно время — в 12 часов дня 17 марта.

Акцию «Полдень против Путина» поддерживал из колонии Алексей Навальный. После смерти политика его соратник Леонид Волков назвал участие в акции «Полдень против Путина» «политическим завещанием Алексея Навального». Команда погибшего лидера российской оппозиции выпустила приложение «Фотон», которое случайным образом предложит избирателю, за кого, кроме Путина, отдать голос на выборах либо испортить бюллетень.

Вдова политика Юлия Навальная призвала россиян участвовать в акции «Полдень против Путина», а страны Запада — не признавать результаты выборов в России и не считать Владимира Путина легитимным главой государства.

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