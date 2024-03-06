«Я хочу сделать то, что Алексей считал правильным» Юлия Навальная призвала всех прийти на избирательные участки в полдень 17 марта

Вдова Алексея Навального Юлия Навальная выпустила обращение, в котором призвала жителей России принять участие в акции «Полдень против Путина» — и прийти на избирательные участки одновременно в 12:00 17 марта, в основной день голосования на выборах президента РФ. Эту же акцию незадолго до своей смерти поддержал Алексей Навальный. После его смерти соратники политика назвали участие в акции «политическим завещанием Алексея Навального».

Привет. Это Юлия Навальная. А это вы — самые лучшие, самые смелые, самые честные люди нашей страны, люди, которые дарят мне надежду. Это вы в пятницу, 1 марта, стояли в многочасовой очереди, чтобы проститься с Алексеем. А вот на следующий день — вас еще больше. Вот третий день, воскресенье, километровая очередь и гора цветов, за которой уже даже не видно креста. И так каждый день. Я не могу выразить словами, как много это значит для меня. Глядя на вас, я убеждаюсь, что все не напрасно, и эта мысль дает мне силы. И я уверена, что я такая не одна. Эти кадры наполнены не только скорбью и горем, но и надеждой. Алексей мечтал о прекрасной России будущего, а вы и есть эта Россия.

17 марта. Полдень. За Навального Алексей Навальный

В эти дни я увидела очень много тепла, доброты и сплоченности — и это именно то, что отличает нас от людей, сидящих в Кремле. У них культ прошлого, война, ракеты и подлые убийства А у нас любовь, взаимоподдержка и вера в будущее. Теперь вы все знаете, что нас — всех тех, кто любит и поддерживает Алексея, кто разделяет его идеи, — нас на самом деле очень много. И до тех пор, пока мы есть друг у друга, ничего не закончилось. Лучший способ не терять это ощущение единства — это чаще оказываться рядом.

Впереди голосование на выборах президента. Да, они полная фикция и фальшивка. Путин нарисует себе любой результат, который ему по душе, хоть 80, хоть 180 процентов. Но мы все равно можем эти так называемые выборы использовать против него, использовать для достижения наших с вами целей.

Как именно это сделать, нам успел рассказать сам Алексей. Нам нужно использовать день выборов, чтобы показать, что мы есть и нас много, мы настоящие живые реальные люди и мы против Путина. Нужно прийти на участок в один день и в одно время — 17 марта в полдень. Что делать дальше, выбирать вам. Вы можете проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Вы можете испортить бюллетень. Вы можете написать на нем крупно «Навальный». И даже если вы совсем не видите смысла в голосовании, то вы можете просто прийти и постоять на участке, а потом развернуться и пойти домой.

Даже если вас заставили голосовать раньше, ничего не помешает вам 17 марта в 12 часов заглянуть на участок. Самое главное — прийти. Это очень простое и безопасное действие, его нельзя запретить. И оно поможет миллионам людей увидеть единомышленников и осознать — мы не одни, нас окружают люди, которые тоже против войны, против коррупции и против беззакония.

Вероятнее всего, Кремль и тут начнет всех пугать. Но что они могут сделать? Закрыть на час участки, не пустить вас? Вы имеете полное право прийти голосовать в любой момент, и полдень 17 марта ничем не опаснее другого дня. И чем больше нас будут пугать, тем крепче мы должны помнить: если они так не хотят этого, значит, для них это проблема. А если это для них проблема, значит, действовать нужно именно так.

В этой акции «Полдень против Путина» призывал участвовать Алексей, и поэтому для меня лично она так важна. Я хочу сделать то, что он считал правильным. Я призываю всех приходить в память о нем. Алексей писал, что в такой общероссийской акции протеста, которая пройдет не просто в каждом городе, а в каждом районе каждого города, могут принять участие миллионы россиян, а увидят ее еще десятки миллионов. И чтобы нас было по-настоящему много, мы должны использовать оставшееся время для агитации. Об этой акции должны узнать все, поэтому я прямо обращаюсь к каждому, кто смотрит это видео: уговорите еще одного человека прийти с вами — это будет ваш личный вклад в общее дело. Рядом с вами наверняка есть немало тех, кто против Путина и против войны, и если мы придем одновременно, наш голос против Путина прозвучит гораздо громче.

У Алексея была удивительная суперсила — он умел объединять самых разных людей. Москвичи всех возрастов голосовали за него на выборах мэра Москвы, по всей стране самые разные люди приходили на встречи с ним, когда он бросил вызов Путину на президентских выборах. И сейчас совершенно разные люди пришли с ним проститься. Он поддержал «Полдень против Путина» по этой же причине — эта акция всех объединяет. Тем, кто участвует в ней, не надо спорить о том, как правильно или неправильно поступить 17 марта. Это в любом случае не выборы, Путин в любом случае не будет легитимным президентом ни для нас с вами, ни для всего мира. Но в полдень 17 марта мы можем прийти и увидеть друг друга, увидеть, что нас много и мы сильные.

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Фото на обложке: Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA